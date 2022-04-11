Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'dan üyelerine lisanslı depo desteklerinden yararlanma çağrısı - Son Dakika
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Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'dan üyelerine lisanslı depo desteklerinden yararlanma çağrısı

11.04.2022 11:56
Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'dan üyelerine lisanslı depo desteklerinden yararlanma çağrısı

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, üyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla üst limitleri arttırılan lisanslı depo desteklerinden faydalanmaya davet etti.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, üyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla üst limitleri arttırılan lisanslı depo desteklerinden faydalanmaya davet etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Özer Matlı, tarım piyasasında fiyat istikrarı sağlayan, ürünlerin hijyenik ve güvenli depolarda saklanmasına imkan tanıyan lisanslı depoculuk sisteminin, tarım ticaretini kolaylaştıran, sağlanan teşviklerle üreticisine, yatırımcısına, sanayicisine değer katan ve ürünü garanti altına alan bir sistem olduğunun altını çizdi.

Korona virüs salgını ile birlikte başlayan, Rusya-Ukrayna savaşı ile daha da tırmanan arz talep dengesinde yaşanan sıkıntılar sonucu,tüm dünyanın tarım ve gıdanın stratejik önemini çok daha iyi anladığını ifade eden Başkan Özer Matlı, üyelerine lisanslı depoculuk sistemindeki desteklerden yararlanma çağrısı yaparak, "Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren güncellenmiş desteklerle birlikte, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden üreticilerimize Ziraat Bankası'nca Elektronik Ürün Senedi karşılığı verilen faizsiz kredinin üst limiti 7,5 milyon TL'ye çıkartılırken, traktör alımlarında 1 milyon TL, diğer tarım makineleri alımlarında 5 milyon TL, modern basınçlı sulama sistemi yatırımlarında ise üst limiti 7,5 milyon liraya kadar kredi imkanı tanındı" dedi.

Lisanslı depo yatırımlarına 75 milyon lira destek

Desteklerin yalnızca üreticilere yönelik olmadığını yatırımcılara yönelik desteklemelerde de güncellemeye gidildiğini söyleyen Başkan Matlı, "Yine Ziraat Bankası tarafından lisanslı depolara özel olarak sağlanan ve faizinin yüzde 50'sini devletin karşıladığı yatırım kredisinin üst limitiResmiGazete'de yayımlanan kararla birlikte 50 milyon TL'den75 milyon TL'ye çıkartıldı. Soğuk hava deposu yatırımlarındaki destek miktarı da 20 milyon TL'ye yükseltildi" diye konuştu. Resmi Gazete'de yer alan tüm bu desteklerin yanı sıra işletme enerji giderlerini rüzgar, güneş, jeotermal, hidrolik ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji sistemleriyle karşılamak isteyenler için de Ziraat Bankası tarafından proje özelinde belirlenecekuygun faiz oranları ve 7 yıla kadar vade imkanı ile kredi desteği sağlandığını kaydeden Özer Matlı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile güncellenen desteklerin hayırlı olmasını diliyor, bir kez daha tüm üyelerimizi, üreticilerimizi ve yatırımcılarımızı finansmana erişimin kısıtlı olduğu bir dönemde,Türkiye'nin gelişmiş tarım piyasası oluşturma yolculuğunun ana merkezinde yer alan lisanslı depo desteklerinden faydalanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'dan üyelerine lisanslı depo desteklerinden yararlanma çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'dan üyelerine lisanslı depo desteklerinden yararlanma çağrısı - Son Dakika
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