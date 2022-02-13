Üye Girişi
Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Üzen'den KDV indirimi değerlendirmesi - Son Dakika

Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Üzen'den KDV indirimi değerlendirmesi

13.02.2022 16:09
Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Üzen'den KDV indirimi değerlendirmesi

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, gıda ürünlerinde katma değer vergisi (KDV) oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin, enflasyonun da düşmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, gıda ürünlerinde katma değer vergisi (KDV) oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin, enflasyonun da düşmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Üzen, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında yapılan açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı programdaki açıklamasının bir müjde olduğunu vurgulayan Kaya Üzen, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan yatırım, ihracat ve işletme harcamaları destek paketlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Çanakkale Ticaret Borsası üyelerimizin de talepleri arasında yer alan temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi, ekonomik çarkların daha hızlı dönmesine ve ekonominin kayıt altına alınmasına da vesile olacaktır. Gıdadaki KDV indirimi enflasyon rakamlarının inmesine katkı sağlayacaktır. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım."

YORUMLAR
500

Enflasyon, Çanakkale, Türkiye, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Üzen'den KDV indirimi değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:11 Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 14 maça çıktı
16:02 Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar! Çevik kuvvet ekibi destek verdi
15:47 Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu
15:41 Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin?
15:40 Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla iddiaları yalanladı
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:29 Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 16:16:30. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Üzen'den KDV indirimi değerlendirmesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement