Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Üzen'den KDV indirimi değerlendirmesi

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, gıda ürünlerinde katma değer vergisi (KDV) oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin, enflasyonun da düşmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Üzen, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında yapılan açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı programdaki açıklamasının bir müjde olduğunu vurgulayan Kaya Üzen, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan yatırım, ihracat ve işletme harcamaları destek paketlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Çanakkale Ticaret Borsası üyelerimizin de talepleri arasında yer alan temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi, ekonomik çarkların daha hızlı dönmesine ve ekonominin kayıt altına alınmasına da vesile olacaktır. Gıdadaki KDV indirimi enflasyon rakamlarının inmesine katkı sağlayacaktır. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım."