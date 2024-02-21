Çankırı'da Aralık Ayı Sonunda Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 63 Bin 394 Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çankırı'da Aralık Ayı Sonunda Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 63 Bin 394 Oldu

Çankırı\'da Aralık Ayı Sonunda Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 63 Bin 394 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Çankırı'da Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 394 oldu. Bu araçların yüzde 38,1'i otomobil, yüzde 26,1'i traktör, yüzde 15,6'sı motosiklet, yüzde 14,4'ü kamyonet, yüzde 3,4'ü kamyon, yüzde 1,1'i minibüs, yüzde 0,8'i otobüs ve yüzde 0,5'i ise özel maksatlı taşıtlardan oluştu. Ayrıca, Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 69 adet azaldı.

21.02.2024 13:08  Güncelleme: 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 394 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çankırı'da Ocak ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 394 oldu. Trafiğe kayıtlı araçların yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 26,1 ini traktör, yüzde 15,6'sını motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan, Çankırı'da Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 69 adet azaldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çankırı'da Aralık Ayı Sonunda Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 63 Bin 394 Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:01:17. #1.11#
SON DAKİKA: Çankırı'da Aralık Ayı Sonunda Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 63 Bin 394 Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement