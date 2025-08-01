CarrefourSA'dan Lezzet Arası Restoranı

CarrefourSA, yenilikçi iş modeli "Lezzet Arası" kapsamında Kozyatağı City's İstanbul Alışveriş Merkezi'nde yer alan hipermarketi içerisine açtığı restoranı hizmete sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, yeme içme alanındaki yatırımlarına Lezzet Arası konseptiyle devam ediyor.

Aylık 500 bine yakın müşteriyi ağırlayan restoran konseptine yenisini ekleyen CarrefourSA, Kozyatağı City's İstanbul Alışveriş Merkezi'ndeki CarrefourSA Hipermarket içine açılan 600 metrekare alana sahip, 200 kişilik oturma kapasiteli Lezzet Arası ile müşterilerine uygun fiyatlı, kaliteli ve kapsamlı bir lezzet deneyimi yaşatıyor.

Çağdaş Türk mutfağı alanında başarılı projelerle adından söz ettiren şef Vedat Başaran'ın danışmanlığında 2017 yılında başlattığı Lezzet Arası konseptiyle perakende sektöründe önemli bir dönüşüme imza atan CarrefourSA, bugün 6 ilde toplam 15 Lezzet Arası restoranıyla hizmet veriyor.

Lezzet Arası'nda, Bonheur Coffee&Bakery markası altında baristalar tarafından hazırlanan kahveler ve tatlıların yanı sıra sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için Vegan bölümünde kişiye özel hazırlanan salatalar yer alıyor. Pizza Poli adıyla pizza çeşitleri ve 40 çeşit sulu yemek seçeneği de müşterilere sunuluyor. Ücretsiz pişirme seçeneğinde ise CarrefourSA kasap ve balık reyonundan alınan ürünler, kısa sürede restoran kalitesinde pişirilerek market fiyatında bir yemeğe dönüşüyor.

"İnovatif bir deneyim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, Lezzet Arası'nın, yeme içme alanının ötesinde müşterilerin değişen alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına yanıt veren inovatif bir deneyim olduğunu belirtti.

Kartallıoğlu, "Kozyatağı City's İstanbul AVM'deki CarrefourSA Hipermarket içinde açılan bu yeni alanla, market içinde dinlenme, sosyalleşme ve kaliteli yemek yeme ihtiyaçlarını aynı çatı altında birleştiriyoruz. Amacımız, doğru fiyatla erişilebilir ve kaliteli gastronomi deneyimi sunmak. Bugün 6 ilde 15 Lezzet Arası'na ulaşırken, gastronomi alanında seçme özgürlüğü sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.