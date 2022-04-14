Castrol ile TÜMOSAN arasında 2 yıllık yeni bir anlaşma imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Castrol ile TÜMOSAN arasında 2 yıllık yeni bir anlaşma imzalandı

14.04.2022 00:58
Castrol ile TÜMOSAN arasında 2 yıllık yeni bir anlaşma imzalandı

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Castrol ile ürettiği araçlarla çiftçilerin büyük destekçilerinden biri olan TÜMOSAN, iş birliklerinin içeriğini geliştirerek 2 yıllık yeni bir anlaşma imzaladı.

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Castrol ile ürettiği araçlarla çiftçilerin büyük destekçilerinden biri olan TÜMOSAN, iş birliklerinin içeriğini geliştirerek 2 yıllık yeni bir anlaşma imzaladı. İki şirket bu anlaşma kapsamında araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra ilk dolum ve artan satış sonrası talebin karşılanması için de birlikte çalışacak.

Castrol ile TÜMOSAN, 2002 yılından bu yana süren iş birliklerini geliştirerek iki yıllık yeni bir anlaşma imzaladı. Yeni anlaşma ile Castrol, TÜMOSAN'da yapılacak araştırma-geliştirme çalışmalarında rol alırken, ilk dolum ve satış sonrası Türkiye çapındaki 387 yetkili serviste gerçekleştirilecek bakımlardaki ürün talebini de karşılamayı hedefliyor.

Konya'da bulunan fabrikasında dizel motor, traktör, araç üstü ekipman ve forklift üretimi gerçekleştiren şirket ile iş birliklerini devam ettirmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, "Şirket olarak her zaman müşterilerimizi işimizin merkezine koyuyoruz. Paydaşlarımızın ihtiyaçlarını önceden anlayarak sahip olduğumuz global gücümüzle birleştirip çözümler sunuyoruz. Araştırma-geliştirme konusunda sektöründe ülkemizin önde gelen firmalarından biri olan TÜMOSAN'da çalışan mühendislerle birlikte, üretilen araçların en iyi performansı göstermesini sağlayacak çalışmalarda aktif rol alıyoruz. Bu sayede şirketin ürettiği ve zorlu koşullarda çalışan taşıt ve ekipmanın önemli parçalarının korunabilmesi için en doğru yağın kullanılarak araçların uzun süre ilk günkü performanslarını sürdürmelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca yeni nesil traktörlerin motorlarında kullanılacak madeni yağların geliştirilmesi konusunda da birlikte çalışıyoruz" dedi.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun şöyle konuştu: "Bu iş birliğiyle, kalitesiyle araç sahiplerinin beğenisini ve takdirini kazanmış Castrol madeni yağlarını Türkiye'nin dört bir köşesindeki müşterilerimizle buluşturmayı ve onlara daha kaliteli, üstün performans sağlayan bir yol deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Şirket olarak yenilikçi hizmet anlayışımızı daha fazla noktada tüketicilerimizle buluşturacak, kaliteli hizmet anlayışımızla müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz. Yaptığımız bu anlaşma da her zaman kaliteli hizmet sözümüzün önemli bir örneğidir." - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Konya'da telefonla aradıkları kadını 341 bin lira dolandırmaya çalışan sanıklara hapis cezası Konya'da telefonla aradıkları kadını 341 bin lira dolandırmaya çalışan sanıklara hapis cezası 'Otomotiv üssü' Bursa'da yılın ilk çeyreğinde 84 bine yakın araç üretildi 'Otomotiv üssü' Bursa'da yılın ilk çeyreğinde 84 bine yakın araç üretildi

Araştırma Geliştirme, Tragger, Türkiye, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Castrol ile TÜMOSAN arasında 2 yıllık yeni bir anlaşma imzalandı - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:15:12. #1.11#
SON DAKİKA: Castrol ile TÜMOSAN arasında 2 yıllık yeni bir anlaşma imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement