Çay üreticileri yeni çay sezonu öncesi taleplerini sıraladı - Son Dakika
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Çay üreticileri yeni çay sezonu öncesi taleplerini sıraladı

18.03.2022 11:00
Çay üreticileri yeni çay sezonu öncesi taleplerini sıraladı

Artvin'in Arhavi ilçesi Ziraat Odası Başkanı Sadık Yıldızbayrak, 2022 yaş çay sezonuyla ilgili açıklama yaparak çay üreticilerinin taleplerini sıraladı.

Artvin'in Arhavi ilçesi Ziraat Odası Başkanı Sadık Yıldızbayrak, 2022 yaş çay sezonuyla ilgili açıklama yaparak çay üreticilerinin taleplerini sıraladı.

Mayıs ayında başlayacak yaş çay sezonu öncesinde açıklamalarda bulunan Arhavi Ziraat Odası Başkanı Sadık Yıldızbayrak, "Yaş çay sezonu açılışına sayılı günler kala çiftçilerimizle yapmış olduğumuz istişarelerden çıkan sonuç çiftçimizin zor durumda olduğunun göstergesidir. Gübrede yaşanan artışlara edilen müdahalenin yeterli olmadığı yeni desteğe ihtiyaç olduğu, devlet tarafından ödenen mazot gübre desteğinin 0.13 kuruştan 0.26 kuruşa çıkarılması yeterli olmayıp desteğin 0.75 kuruşa çıkarılması talebimizdir. Yaş çay desteklemesi olan 0.130 kuruş miktarlarının 0.250 kuruşa çıkarılması talebimizdir. 2022 yaş çay fiyatının yıllık enflasyon miktarınca arttırılması. Budamada yapılan yeni düzenlemede 20 cm altı yapılacak budamada toparlanma sürecinin uzanacağı ve yıl içerisinde mahsul vermeyeceğinden 1 dekar budanmış olanlardan belirlenen kota miktarından kesinti yapılmadan ödemenin yapılması talebimizdir. İşçi fiyatlarındaki artıştan dolayı dekar başına işçilik desteğinin hayata geçirilmesi ve tarım işçileri için belirlenen 4857 sayılı iş kurumunun çalışma saatleri dikkate alınarak uygulanması ve denetimin kolluk kuvvetlerince yapılması; akaryakıt fiyatlarının artışı ve değişkenliği ile çay nakliyesinde mevsimsel olarak çalışan kamyoncuların taşıdıkları yaş çay ve yarı mamul miktarı üzerinden yakıt desteği ile desteklemesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

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Ziraat Odası, Arhavi, Artvin, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çay üreticileri yeni çay sezonu öncesi taleplerini sıraladı - Son Dakika


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