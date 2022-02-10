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Çayeli Bakır İşletmelerinde 2 milyon ton rezerv kaldı - Son Dakika

Çayeli Bakır İşletmelerinde 2 milyon ton rezerv kaldı

10.02.2022 14:28
Çayeli Bakır İşletmelerinde 2 milyon ton rezerv kaldı

Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, 2021 yılında 800 bin ton cevher çıkardıklarını belirterek, "Cevher azaldığı için küçülüyoruz.

Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, 2021 yılında 800 bin ton cevher çıkardıklarını belirterek, "Cevher azaldığı için küçülüyoruz. 2022 yılı için 640 bin ton cevher hedefliyoruz." dedi.

Güreşçi, şehir merkezindeki bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bölgede düşük tenörlü rezervleri çıkartmaya devam ettiklerini belirtti.

Madencilik anlamında küçüldüklerini ancak çalışmaların devam ettiğini aktaran Güreşçi, şöyle devam etti:

"Madenin ömrünü artırabilmek için çalışmalarımız sürüyor. Rize'ye 300-350 kilometrelik çapta tesise getirip işleyebileceğimiz maden araştırmalarımız sürüyor. Tesisimizin kapasitesinin yarısını kullanıyoruz. Erzurum'da bir firma ile görüşüyoruz. Onların çıkardığı rezervi kamyonlarla buraya getireceğiz, tesiste işleyeceğiz. Tortum'da bulunan bir şirket. Başka şirketler de cevher işletmesi için müracaat ediyor."

Güreşçi, çok güzel bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayarak, "2021 yılında 800 bin ton cevher çıkardık. Cevher azaldığı için küçülüyoruz. 2022 yılı için 640 bin ton cevher hedefliyoruz. Bir sonraki yıl için 500 bin ton cevher hedefliyoruz. Randımanımızda sıkıntı yok. Rezerv artık çok azaldı. Geçen yıl 10 bin metre sondaj yaptık ve işletme ömrünü 6 ay uzattık ama bu süre az." diye konuştu.

Şirketin faaliyete başlama süresinin 30 yılı geçtiğinin altını çizen Güreşçi, "İşletmeye başladığımızda 30 milyon ton rezervimiz vardı. Bunun 28 milyon tonunu ürettik. 2 milyon ton yaklaşık rezervimiz kaldı." ifadelerini kullandı.

Güreşçi, firmanın Türkiye'de kendini güvende hissettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Firma olarak Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sondaj yapıyoruz. Hakkari Çukurca denilince insanın aklına zor şartlar geliyor. Kanadalı yatırımcılar şirkete ve çalışanlara güvendiği için yatırımları devam ettirmek istiyor. Türkiye'ye ve içinde bulunduğu duruma da güveniyorlar. Sadece Hakkari değil, her bölgede maden aramaya devam ediyoruz. Arama aşamasında, fizibilite ve bakır sahalarında çalışmalar devam ediyor."

Çayeli Bakır İşletmelerinde 2 milyon ton rezerv kaldı

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Çayeli Bakır, Madencilik, Hakkari, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çayeli Bakır İşletmelerinde 2 milyon ton rezerv kaldı - Son Dakika Ekonomi


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