Cayman Adaları bayraklı mega yat Fethiye Limanı'nda yakıt ikmali yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Cayman Adaları bayraklı mega yat Fethiye Limanı'nda yakıt ikmali yapıyor

Cayman Adaları bayraklı olan 'Ice' adlı mega yat, Fethiye Limanı'na yanaşarak tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirdi. 90 metre uzunluğundaki yatta, Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edildi. Yatta güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti gibi birçok özellik bulunuyor. Yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından yat limandan ayrılacak.

10.07.2024 15:15
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Cayman Adaları bayraklı "Ice" adlı mega yata, yanaştığı Fethiye Limanı'nda tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.

Fethiye Limanı iskelesine bağlanan 90 metre uzunluğundaki yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt, karadan ikmal edildi.

Almanya'da 2005'te inşa edilen yatta 14 misafir ağırlanabiliyor ve 27 kişilik mürettebat görev yapıyor. Yatta güzellik salonu, sauna, asansör, spor salonu, klima ve helikopter pisti bulunuyor.

Üzerinde helikopterin de bulunduğu gözlenen yat, yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Cayman Adaları bayraklı mega yat Fethiye Limanı'nda yakıt ikmali yapıyor - Son Dakika

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