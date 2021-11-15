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Cengiz Enerji, 3 rüzgar enerji santralini devreye aldı - Son Dakika

Cengiz Enerji, 3 rüzgar enerji santralini devreye aldı

15.11.2021 12:32
Cengiz Enerji, 3 rüzgar enerji santralini devreye aldı

Cengiz Enerji'nin Çankırı ve Sinop'taki 3 rüzgar enerji santralinin ilk üniteleri devreye alınarak üretime başladı.

Cengiz Enerji'nin Çankırı ve Sinop'taki 3 rüzgar enerji santralinin ilk üniteleri devreye alınarak üretime başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üç etapta tamamlanacak santraller için çalışmalarına hız veren Cengiz Enerji'nin yapımına başlanan Çankırı ve Sinop'taki santralleri ve Kocaeli'de yapımına başlanacak yeni bir santrali de içeren toplam 28 türbinlik yatırımlarının tamamı 2022 sonunda devreye alınacak ve santraller toplam 120 megavat kurulu güce ulaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz, yenilenebilir enerjide, hidroelektrik ve güneş enerji santrallerinden sonra rüzgar enerji santrali yatırımıyla yeni bir alana girmenin heyecan verici olduğunu kaydederek, "Çankırı'da 12 türbinden oluşan Çerkeş RES, Sinop'ta 1 türbinden oluşan Fener RES ile 9 türbinden oluşan Hamsi RES ve Kocaeli'de 6 türbinden oluşan Karamürsel RES ile 28 türbine ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada yaşanan gelişmelerin, kısa ve orta vadede yenilenebilir enerji yatırımlarının artacağını gösterdiğini belirten Cengiz, " Türkiye'de de yenilenebilir enerji kullanımının artması, bir yandan küresel karbon salımını düşürürken diğer yandan karbon piyasası gibi farklı alanların açılmasını sağlıyor. Cengiz Enerji'nin toplam 4 bin 775 megavatlık kurulu gücü içinde yenilenebilir enerji önemli bir yer tutuyor. Bu alanda hem ortaklı hem de kendimize ait çok sayıda tesisimiz bulunuyor. Ortaklıklarla birlikte yenilenebilir enerjide kurulu gücümüz 2 bin 500 megavatı aşmış durumda. Hidroelektrik santralde Türkiye'nin özel sektörde en büyük üreticisiyiz. Dünyada enerji kaynakları tercihlerinin önemli bir değişim geçirmeye başladığı bu dönemde su, güneş ve rüzgar gibi çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasına destek vermeye, bu alanda yatırım yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz, hidroelektrik santral ve güneş enerji santralinden oluşan Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Santrali'ne rüzgar enerjisini de eklemeyi düşündüklerini de kaydederek, "Bu konuyla ilgili bölgede rüzgar verisi toplama çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığında üç kaynaktan sağlanan enerji ile hibrit tesislerin dünyadaki tek örneği olacak. RES'i de ekledikten sonra bu tesisi, yenilenebilir enerji üretim uygulamaları için bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cengiz Enerji, 3 rüzgar enerji santralini devreye aldı
Cengiz Enerji, 3 rüzgar enerji santralini devreye aldı
Cengiz Enerji, 3 rüzgar enerji santralini devreye aldı
Cengiz Enerji, 3 rüzgar enerji santralini devreye aldı

Cengiz Enerji, Çankırı, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cengiz Enerji, 3 rüzgar enerji santralini devreye aldı - Son Dakika Ekonomi


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