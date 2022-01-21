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Çevikel: "Enerjide dışa bağımlılık kriz bağışıklığını düşürüyor" - Son Dakika

Çevikel: "Enerjide dışa bağımlılık kriz bağışıklığını düşürüyor"

21.01.2022 14:12
Çevikel: "Enerjide dışa bağımlılık kriz bağışıklığını düşürüyor"

Doğalgazda yaşanan tedarik sıkıntısının üretici açısından ciddi riskleri beraberinde getirebileceğini belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımlarla krizlere karşı direnç göstermeliyiz" dedi.

Doğalgazda yaşanan tedarik sıkıntısının üretici açısından ciddi riskleri beraberinde getirebileceğini belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımlarla krizlere karşı direnç göstermeliyiz" dedi.

İran'ın teknik arıza gerekçesi ile 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz iletimini durdurmasının ardından BOTAŞ'ın, yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine yönelik gaz arzında kısıtlama kararının yanı sıra sanayinin elektrik tüketiminde de kısıtlamaya gidilmesinin endişelere yol açtığını kaydeden Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, iş dünyasının üretim stresi yaşamadan planlama yapmasının kritik önemde olduğunu söyledi.

Arzın talebi yeterince karşılayamaması sonucu tüm dünyada ortaya çıkan enerji krizinin iyi okunması ve çözüm noktasında uzun vadeli adımlar atılması gerektiğini dile getiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Türkiye, yer aldığı coğrafyanın en güçlü üretim merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlerken daha fazla üretim için en temel ihtiyacımız enerji. Enerjiyi yoğun kullanan sektörlerin, kısıtlama yapılacağına dair açıklama yapılmasıyla üretim ve planlama konusunda stres yaşaması, sürdürülebilir üretimimizi sekteye uğratabilecek potansiyelde. Halihazırda artan enerji maliyetlerine rağmen fedakarlık gösterip üretimi sekteye uğratmayan sanayicimizin enerji arzı konusunda da endişe yaşamasına sebep olan tüm faktörlerin ortadan ivedilikle kaldırılmasını temenni ediyoruz. Zira üretimde yaşanan aksama, yalnızca sanayiciyi etkilemeyecek. Üretimin azalmasının enflasyonu tetikleyeceği ve enerji krizinin beraberinde getireceği elektrik kesintileri de hesaba katılmalıdır" dedi.

Doğalgaz arzındaki kısıtlama birlikte sanayi tesislerinin elektrik tüketiminde de kısıtlamaya gidilmesinin enerji arzı sorununu daha da zorlu hale getirdiğini kaydeden Çevikel, "Enerji krizi, tüm alanlarda kendini gösteriyor ve maliyetleri anormal şekilde etkiliyor. Türkiye olarak enerjide dışa bağımlılığımızı azaltarak ileride yaşanacak daha büyük krizlere karşı direnç oluşturabiliriz. Bu bakış açısıyla atılabilecek en sağlıklı adım, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaktır. Özellikle Yeşil Mutabakat Çağrısı ile sanayicilerimizin gündeminde önemli yer tutan yeşil enerji konusunda gereken özeni göstermeliyiz. Sürdürülebilir üretim ile ihracat pastasından aldığımız payı büyütmek istiyorsak; dışa bağımlılığımızı azaltıp yaşanan enerji krizlerini asgari hasarla atlatmanın yanı sıra üretim planlamalarında tasarruf odaklı planlamaları da hazırlayıp uygulamalıyız" diye konuştu. - BURSA

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Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Enerji, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çevikel: 'Enerjide dışa bağımlılık kriz bağışıklığını düşürüyor' - Son Dakika Ekonomi


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