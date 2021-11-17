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Cezayir, Avrupa'daki müşterilerine ilave gaz tedarikinde bulunabileceği sinyali verdi - Son Dakika

Cezayir, Avrupa'daki müşterilerine ilave gaz tedarikinde bulunabileceği sinyali verdi

17.11.2021 22:05
Cezayir, Avrupa'daki müşterilerine ilave gaz tedarikinde bulunabileceği sinyali verdi

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, Avrupa'daki müşterilerine ilave gaz tedarikinde bulunma konusunda görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, Avrupa'daki müşterilerine ilave gaz tedarikinde bulunma konusunda görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Arkab, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu kapsamında Cezayir Radyosu'na konuştu.

"Avrupa'daki tüm müşterilerimize sözleşme miktarlarınca doğalgaz tedarik etmeye hazırız. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu miktarlarla ilgili net bir vizyon ve program belirlenmesi durumunda ilave doğalgaz arzı konusunda da diyaloga hazırız." diyen Arkab, Cezayir'in ulusal petrol şirketi Sonatrach'ın gaz sahalarını geliştirerek üretimi artırma sürecinde olduğunu dile getirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un 31 Ekim'de, Fas üzerinden İspanya'ya doğal gaz tedarik edilmesini öngören sözleşmenin yenilenmemesi kararı aldığı belirtilmişti.

Cezayir, ilki 1996'da hizmete giren ve 12 milyar metreküp kapasiteli "Mağrip - Avrupa", ikincisi Cezayir'in "Beni Saf" kasabasından İspanya'nın Almeria kentine doğrudan bağlanan ve 8 milyar metreküp kapasiteli "Medgaz" olmak üzere iki boru hattı ile İspanya'ya gaz arzı sağlıyordu.

Sonatrach da Cezayir-İspanya arasındaki doğrudan olan Medgaz boru hattının kapasitesini kasımdan itibaren yılda 8 milyar metreküpten 10 milyar metreküpe çıkaracağını açıklamıştı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cezayir, Avrupa'daki müşterilerine ilave gaz tedarikinde bulunabileceği sinyali verdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cezayir, Avrupa'daki müşterilerine ilave gaz tedarikinde bulunabileceği sinyali verdi - Son Dakika
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