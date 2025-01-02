CFE Halı Fuarı İstanbul\'da Başlıyor

Ekonomi

Dünya halı sektörünü 7-10 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da buluşturacak olan CFE Uluslararası Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı'na 18 ülkeden 145'i yabancı, 180'i Gaziantepli markalar olmak üzere toplam 600 firma ve firma temsilciliği ile rekor bir katılım gerçekleşiyor.

Dünya halı sektörünü 7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası CFE Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı 2025'in kapılarını açmasına sayılı günler kala fuara Gaziantep'ten 180 halı firmasının katılacağını açıklayan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, fuarda 50 bin metrekare üzerinde bir stant alanı satıldığını ve bunun yüzde 86'sının makine halısı üreticisi ve satıcısı olan firmalara ait olduğuna dikkat çekerek "Hedefimiz halı üretimin merkezi olan ülkemizi dünya halı ticaret merkezi haline getirmektir" dedi.

Dünya halı sektörünü 7-10 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da buluşturacak olan CFE Uluslararası Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı'na 18 ülkeden 145'i yabancı, 180'i Gaziantepli markalar olmak üzere toplam 600 firma ve firma temsilciliği ile rekor bir katılım gerçekleşiyor. Gaziantep'ten 180 firmanın İstanbul'da düzenlenen fuara katılacağını açıklayan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, fuarda 50 bin metrekare üzerinde bir stant alanı satıldığını ve bunun yüzde 86'sının makine halısı üreticisi ve satıcısı olan firmalara ait olduğunu belirtti. Başkan Kaplan, sektöründe dünyanın en büyük fuarı olma yolunda iki yılda önemli bir mesafe kat eden fuarın İstanbul Fuar Merkezi'ne sığmakta zorlandığını, çok yakında diğer yer kaplaması ürünler ve artan yabancı katılımlar ile daha da zenginleşeceğini, İstanbul'daki iki ayrı fuar merkezinin birlikte kullanılmasıyla 100 bin metrekareleri aşacaklarını dile getirdi.

"Dünya halı sektörünün heyecanla beklediği fuar açılıyor"

Dünya halı sektörünün heyecanla beklediği, dünyanın dört bir yanından halı ve yer kaplamaları sektörünün liderlerini buluşturan CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı (Carpet and Flooring Expo), 7 Ocak'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve İstanbul Halı İhracatçıları Birliği iş birliğinde TÜYAP Tüm Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen fuar, 11 ayrı salonda ziyaretçilerini ağırlayacak. İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve büyük yankı uyandıran fuarın, bu yıl daha geniş bir alanda, İstanbul Fuar Merkezinin bütün salonları kullanılarak gerçekleştirileceğini açıklayan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Halı üretiminin merkezi olan ülkemizin, aynı zamanda dünya halı ticaretinin merkezi olma yolundaki en önemli adımlarından birisi olan fuarımız bu yıl İstanbul Fuar Merkezinin kullanılabilecek bütün alanlarını zorladığımız bir rekora imza atıyor. Fuara katılacak Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği üyesi firmalarımız, fuarla ilgili bütün hazırlıklarını tamamladılar ve büyük bir heyecanla fuarın açılışını bekliyorlar" dedi.

"Gaziantepli 180 halı markası fuarda yer alacak"

Dünya halı ve yer kaplama ürünlerinin ve teknolojilerinin zirvesi olarak nitelendirilen CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı'na bu yıl 18 ülkeden 145 yabancı firmanın da stant açarak katılacağına dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan yaptığı değerlendirmede, "Carpet and Flooring Expo, halı dünyasına dair her şeyi tek bir çatı altında buluşturuyor. El yapımı halı ve kilimlerden makine yapımı halılara, seccade çeşitlerinden tekstil yer kaplamalarına kadar çok geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. Sürekli artan ziyaretçi ilgisi nedeniyle bu yıl üç salon daha eklediğimiz fuar, toplam 11 ayrı salonda düzenleniyor. 18 ülkeden 145'i yabancı olmak üzere 600 firma ve firma temsilciliği ile bu yıl rekor bir katılım gerçekleşmiştir. Afganistan, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, İran, Kazakistan, Mısır, Nepal, Özbekistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün katılımcı ülkeler arasında yer alıyor. Fuarda, sadece ürün sergileri değil, sektörün geleceğine yön verecek çeşitli etkinlikler de yer alıyor. Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve çevre dostu üretim teknikleri gibi konuların ele alındığı panellerin yanı sıra profesyonel tasarımcıların ve önde gelen firmaların yeni trendleri anlatacağı sunumların da fuara damgasını vurması bekliyoruz. Fuarın şimdiden ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstanbul sektörel fuarcılığın merkezi olma yolunda"

Bir çok sektörün dünyanın farklı ülkelerinde sürekli fuarlara katıldığına ve bu sektörlerde üretim merkezi konumundaki Türkiye'nin tanıtım ve ticaret merkezi olması için uluslararası fuarların büyük önem taşıdığına dikkat çeken GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, "Üretiminde lideri olduğumuz sektörlerin global ticarette de merkezi olma yolunda attığımız bu adım aslında bütün sektörlerimizi de yakından ilgilendiriyor. Fuarcılığın son dönemlerde büyük gelişim gösterdiği ülkemizde, İstanbul'un dünya fuarlarının merkezi haline getirilmesi sadece sektörümüzün değil aynı zamanda bütün ilgili sektörlerin gelişmesi ve kalkınmasına destek olacaktır. Fuar turizminden aldığımız pay da buna bağlı olarak artacaktır" şeklinde konuştu.

Anadolu şirketleri dünya ile buluşuyor

Geçtiğimiz yılın rakamlarına bakıldığında, Aralık 2023'te düzenlenen ilk fuarda 13 ülkeden 52 yabancı firma dahil olmak üzere toplam 400 firma yer almış ve etkinlik 103 ülkeden 21 bin 284 ziyaretçiyi ağırlamıştı. Anadolu'nun dokuma tekniklerini, teknolojisini ve kültürünü dünyaya tanıtan bu fuar, 2,8 milyar doları bulan halı ihracatının artmasında kilit rol oynuyor. Bu yıl da Anadolu'dan katılan firmaların inovatif ürünlerini uluslararası pazara tanıtması bekleniyor.

Sektörün liderlerini, tasarımcılarını ve alıcılarını bir araya getiren CFE Carpet and Flooring Expo, sadece bir fuar değil, aynı zamanda çağın ötesine geçen yeniliklerin de başlangıç noktalarından biri olarak görülüyor. Halı ve yer kaplama alanında fark oluşturmak isteyen profesyoneller, detaylı bilgi ve davetiye için www.icfexpo.com adresini ziyaret edebilir. - GAZİANTEP