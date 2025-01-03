CHP'den Enflasyon Tepkisi

Ekonomi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Taşcıer, "Hadisle açıkladıkları asgari ücreti sefalet düzeyinde tutan iktidar, milyonlarca memur ve emekliyi de "itaat et, rahat et" diyerek açlıkla terbiye ediyor" dedi.

Gamze Taşcıer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın enflasyonla mücadele politikasını eleştirerek, şunları kaydetti:

"'Tayyip'i Üzmeyen İstatistikler Kurumu'nun bugün açıkladığı enflasyon saray rejimini üzmez ama milyonlarca kişiyi ele güne muhtaç eder.

Hadisle açıkladıkları asgari ücreti sefalet düzeyinde tutan iktidar, milyonlarca memur ve emekliyi de 'itaat et, rahat et' diyerek açlıkla terbiye ediyor.

TÜİK'in hayalflasyonu ile silkelenen milyonlarca emekliyi Erdoğan'ın gönül endeksinden kopacak 'refah payı'na mahkum ettiler.

Yazıklar olsun. Geçim yoksa seçim var. Zam yoksa mücadele var"