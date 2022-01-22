CHP'den enflasyonu düşürmek için 10 madde: Ekonomide kral değil, kural olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın Ocak ayında yaptığı toplantıda faizi sabit tutmasını değerlendirerek, "Madem 'faiz sebep, enflasyon netice' idi, madem 'faiz düşerse, enflasyon da düşer' idi, madem 'faizi indirmek nas' idi, madem kendine de, iddiasına da bu kadar güveniyordu. Dün ne oldu tüm bu 'mademlere'? Hepsi bir anda 'badem' oluverdi. Ne oldu da faizi indirerek, enflasyonu düşürmekten bir anda vazgeçti?" diye sordu.

"SİZ BU KARDEŞİNİZE YETKİYİ VERİN"

Erdoğan'ın, 2018 seçimlerinden önce sarf ettiği "Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır görün" sözlerini hatırlatan Öztrak, "Erdoğan politika faizini üç ayda, zorlaya zorlaya 5 puan indirtti. Ama milletin faiz yükü düşmedi, arttı. Erdoğan'ın sözlerinin üzerinden tam 3 yıl 7 ay 2 gün geçti. Faizle baş edemediği gibi, 'şununla, bununla' da baş edemedi. Faiz, kur, enflasyon, risk primi, hepsi Erdoğan Şahsım Yönetiminde şaha kalktı. Erdoğan, Roma'yıyakıp keyifle seyreden Neronmisali, 84 milyonluk güzelim ülkeyi 800 milyar dolarlık koskoca ekonomiyi, 3 yıl 7 ayda yangın yerine çevirdi" dedi.

İŞTE CHP'NİN 10 MADDESİ

CHP Sözcüsü Öztrak, enflasyonu düşürmek için vakit kaybetmeden uygulanması gereken CHP'nin 10 maddelik reçetesini de açıkladı:

1- Merkez Bankası'nın başına liyakatli bir ismi atanmalı. Banka siyasetin müdahalesinden kurtarılmalı.

2- Ekonomide "kral değil, kural" olmalı, Stratejik Planlama Teşkilatı hızla kurulmalı, verilerin saydamlığı ve doğruluğu sağlanmalı.

3- Kamu Özel İşbirliği Projelerinde dövizle belirlenen tarifeler ve gelir garantileri, ivedilikle Türk Lirası'na çevrilmeli. Gerekirse hukuk çerçevesinde, söz konusu projelerin işletme hakları kamuya devredilmeli. Dövizle borçlanmaya son verilmeli, mevduatlara kur garantisi kaldırılmalı.

4- Kamu bankalarının kaynaklarının yandaşlara ve rantprojelerineaktarılmasına derhal son verilmeli. Ziraat Bankası çiftçiye, Halk Bankası da esnafa avantajlı kredi sağlamalı.

5- Dünya standartlarında bir Kamu İhale Yasası çıkarılmalı. Hükümetin, ekonominin günlük işleyişine müdahale etmeyeceğinin güvencesi verilmeli.

6- Bütçe disiplinini sağlayan mali çapalar yeniden güçlendirilmeli. TBMM'de Kesin Hesap Komisyonu kurulmalı, Sayıştay denetimi uluslararası standartlara ve kaliteye çıkarılmalı.

7- Yüksek teknoloji içeren, Yeşil Mutabakata uyumu, dijital dönüşümü kolaylaştıracak, doğrudan sermaye yatırımlarına öncelik verilmeli.

8- Bütçede yaratılan imkânlar dar gelirli ve dezavantajlı kesimlerin derhal rahatlatılmasında kullanılmalı. Aile Destekleri Sigortası hayata geçirilmeli.

9- Gıdada arz güvenliğini sağlayacak, planlama ve çiftçiye destek tedbirleri alınmalı. Sağlık ve ilaç konusunda yeni kapasiteler inşa edilmeli. Sağlık çalışanlarının yurt dışına gitmesine yol açan ücret adaletsizliği, çalışma ve güvenlik şartları hızla iyileştirilmeli. Enerji arz güvenliği, temiz ve ucuz enerjiye erişim sağlanmalı. İthal enerjide tedarikçi çeşitlendirilmesine, yerli ve yenilenebilir enerjiye öncelik verilmeli.

10- Adımların en önemlisi olarak, hukukun üstünlüğünü, iyi yönetişim ve yargı bağımsızlığını sağlayacak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Programı"açıklanmalı ve uygulamaya konmalı.