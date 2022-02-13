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CHP Gençlik Kollarından 39 ilçede "zam duvarı" eylemi! Vatandaşlar faturalarını asıp, düşüncelerini yazdı - Son Dakika

CHP Gençlik Kollarından 39 ilçede "zam duvarı" eylemi! Vatandaşlar faturalarını asıp, düşüncelerini yazdı

13.02.2022 19:25

Son zamanlarda artan fiyatlar ve zamlara tepki olarak CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından 39 ilçenin meydanlarında "zam duvarı" kuruldu. Panoya faturalarını asan vatandaşlar, ekonomiyle ilgili düşüncelerini de yazdılar.

CHP İstanbul Gençlik Kolları, artan fiyatlar ve zamlara dikkat çekmek amacıyla 39 ilçenin meydanlarında "zam duvarı" eylemi başlattı. Söz konusu panonun üzerine faturalarını asan vatandaşlar, ekonomik durum ve zamlarla ilgili düşüncelerini de yazdı.

CHP'den 39 ilçede 'zam duvarı' eylemi! Vatandaşlar düşüncelerini yazdı

VATANDAŞLAR FATURALARINI ASTI

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada CHP İstanbul Gençlik Kolları,"39 ilçemizin meydanlarında; vatandaşımızın özgürce tepkisini paylaşabilmesi için Zam Duvarını açtık. Hepimizi derinden etkileyen bu zamlar geri kaldırılana kadar halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

CHP'den 39 ilçede 'zam duvarı' eylemi! Vatandaşlar düşüncelerini yazdı
CHP'den 39 ilçede 'zam duvarı' eylemi! Vatandaşlar düşüncelerini yazdı
CHP'den 39 ilçede 'zam duvarı' eylemi! Vatandaşlar düşüncelerini yazdı
CHP'den 39 ilçede 'zam duvarı' eylemi! Vatandaşlar düşüncelerini yazdı
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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, gençlik, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP Gençlik Kollarından 39 ilçede 'zam duvarı' eylemi! Vatandaşlar faturalarını asıp, düşüncelerini yazdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: CHP Gençlik Kollarından 39 ilçede "zam duvarı" eylemi! Vatandaşlar faturalarını asıp, düşüncelerini yazdı - Son Dakika
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