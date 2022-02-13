CHP Gençlik Kollarından 39 ilçede "zam duvarı" eylemi! Vatandaşlar faturalarını asıp, düşüncelerini yazdı

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CHP İstanbul Gençlik Kolları, artan fiyatlar ve zamlara dikkat çekmek amacıyla 39 ilçenin meydanlarında "zam duvarı" eylemi başlattı. Söz konusu panonun üzerine faturalarını asan vatandaşlar, ekonomik durum ve zamlarla ilgili düşüncelerini de yazdı.

VATANDAŞLAR FATURALARINI ASTI

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada CHP İstanbul Gençlik Kolları,"39 ilçemizin meydanlarında; vatandaşımızın özgürce tepkisini paylaşabilmesi için Zam Duvarını açtık. Hepimizi derinden etkileyen bu zamlar geri kaldırılana kadar halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.