Üye Girişi
CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir - Son Dakika

CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir

20.01.2022 15:32

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında çarpıcı iddialara yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berat Albayrak'ın dönemini övmeye başladığını söyleyen Özel, "Şimdi damadın kontrolünde Nebati konuşuyor, ihtimal o ki damat bir kere daha Kabine'ye dönebilir." sözlerine yer verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'la ilgili dikkat çeken iddialarda bulunan Özel, "Ekonomide ikinci damat dönemi yaşandığını hepimiz biliyoruz." dedi.

Özel, "Birinci damat döneminde nasıl arka kapıdan 128 milyar dolar satıldıysa, Nebati'nin o sevimli gülücükleriyle, bir yerden yönetilen el kol hareketleriyle Nebati, ikinci damat dönemini yaşatıyor. Bu ikinci damat dönemi, birinci damat döneminin yarattığı tahribattan fazlasını yaratmaya aday bir dönem." ifadelerimi kullandı.

"BİR KERE DAHA KABİNE'YE DÖNEBİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berat Albayrak'ın dönemini övmeye başladığını söyleyen Özel, "Burada bir endişe var. Tayyip Erdoğan son günlerde damadın dönemini övmeye başladı. Ya o kadar iyiyse neden istifa etti ve neden istifasını kabul ettiniz? Şimdi damadın kontrolünde Nebati konuşuyor, bunlar yaşanıyor ve ihtimal o ki damat bir kere daha Kabine'ye dönebilir. Bu da Türkiye'nin olası yeni bir felaket senaryosudur. Bu konudaki riske de dikkat çekmek isteriz." şeklinde konuştu.

"BAL BAL DEMEKLE AĞIZ TATLANMIYOR"

Özel sözlerini şöyle tamamladı:

"Tayyip Erdoğan açıklamalarında '2022 en parlak yılımız olacak inşallah' demiş. Tayyip Bey'in damadı 3 ayda bir geçip bize 'şubat ocaktan iyi olacak, mart da şubattan iyi olacak' diyordu. Ama hiçbir ay, bir öncekinden iyi olmadı; her gelen ay geçen ayı, her gelen yıl geçen yılı arattı. O yüzden Erdoğan'a Anadolu'da çok kullanılan bir deyimi söylemek lazım: Bal, bal demekle ağız tatlanmıyor. İyi olacak, parlak yıl olacak demekle, parlak yıl yaşanmıyor. Parlak yıl yaşanması için ekonomi biliminin gereğini yapmak lazım, inadının gereğini değil."

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Berat Albayrak, Özgür Özel, Kabine, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir - Son Dakika Ekonomi


Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
Gözü dönmüş saldırgan, sağlık ocağında hemşireyi başından vurarak öldürdü Gözü dönmüş saldırgan, sağlık ocağında hemşireyi başından vurarak öldürdü         
14:51
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan başhekim sekreteri görevden alındı Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşan başhekim sekreteri görevden alındı         
13:47
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24

Son Dakika Haberleri
15:26 Kılıçdaroğlu: 13'üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak
15:11 Ali Babacan, Abdullah Gül hakkında sert konuştu: Partimizle ilişkisi yok
15:08 Tsunamiden kaçan adam, 27 saat yüzerek hayatta kalabildi
14:58 CHP'den rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı hakkında ilk açıklama: Soruşturma sürüyor
14:40 Merkez'in faiz kararına ekonomistler ne dedi: Bu ay Nas hükmü yok mu?
14:34 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi
14:33 Demet Özdemir ile Kerem Bürsin'den yeni dizi müjdesi! Disney için bir araya geliyorlar
14:32 Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler
14:27 Asgari ücreti kabul etmeyen işverenler, çalışanlarından 1000 lira para istiyor!
14:23 HDP'den muhalefete "Semra Güzel" tepkisi: İktidarın oyunlarına çanak tutuluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 15:39:40. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement