CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'la ilgili dikkat çeken iddialarda bulunan Özel, "Ekonomide ikinci damat dönemi yaşandığını hepimiz biliyoruz." dedi.

Özel, "Birinci damat döneminde nasıl arka kapıdan 128 milyar dolar satıldıysa, Nebati'nin o sevimli gülücükleriyle, bir yerden yönetilen el kol hareketleriyle Nebati, ikinci damat dönemini yaşatıyor. Bu ikinci damat dönemi, birinci damat döneminin yarattığı tahribattan fazlasını yaratmaya aday bir dönem." ifadelerimi kullandı.

"BİR KERE DAHA KABİNE'YE DÖNEBİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berat Albayrak'ın dönemini övmeye başladığını söyleyen Özel, "Burada bir endişe var. Tayyip Erdoğan son günlerde damadın dönemini övmeye başladı. Ya o kadar iyiyse neden istifa etti ve neden istifasını kabul ettiniz? Şimdi damadın kontrolünde Nebati konuşuyor, bunlar yaşanıyor ve ihtimal o ki damat bir kere daha Kabine'ye dönebilir. Bu da Türkiye'nin olası yeni bir felaket senaryosudur. Bu konudaki riske de dikkat çekmek isteriz." şeklinde konuştu.

"BAL BAL DEMEKLE AĞIZ TATLANMIYOR"

Özel sözlerini şöyle tamamladı:

"Tayyip Erdoğan açıklamalarında '2022 en parlak yılımız olacak inşallah' demiş. Tayyip Bey'in damadı 3 ayda bir geçip bize 'şubat ocaktan iyi olacak, mart da şubattan iyi olacak' diyordu. Ama hiçbir ay, bir öncekinden iyi olmadı; her gelen ay geçen ayı, her gelen yıl geçen yılı arattı. O yüzden Erdoğan'a Anadolu'da çok kullanılan bir deyimi söylemek lazım: Bal, bal demekle ağız tatlanmıyor. İyi olacak, parlak yıl olacak demekle, parlak yıl yaşanmıyor. Parlak yıl yaşanması için ekonomi biliminin gereğini yapmak lazım, inadının gereğini değil."