Çin\'de Kovid-19 Sonrası İhracat ve İthalatta Düşüş Kaydedildi

Çin'de Kovid-19 salgınının ardından ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın sürdüğünün işareti olarak 2023'te ihracat ve ithalatta düşüş kaydedildi.

Gümrükler Genel İdaresinin açıkladığı verilere göre, ülkenin ihracatı yıllık bazda yüzde 4,6 azalarak 3,38 trilyon dolara, ithalatı ise yüzde 5,5 düşüşle 2,56 trilyon dolara geriledi.

Çin'in 2023 yılı dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 5,94 trilyon dolar oldu.

Aralıkta ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artışla 303,6 milyar dolara, ithalat ise yüzde 0,2 artışla 228,2 milyar dolara çıksa da son aydaki artışlar yıl genelindeki düşüşe etki edemedi.

İhracat ve ithalattaki düşüş yıl boyu sürdü

Çin'in ihracatı, 2023'ün ilk 2 ayında yıllık bazda yüzde 6,8 azaldıktan sonra martta yüzde 14,8 ve nisanda yüzde 8,5 ile beklentilerin üzerinde artış göstermiş, bu tarihten itibaren 6 ay boyunca gerilemişti.

İhracat, mayısta yüzde 7,5, haziranda yüzde 12,4, temmuzda yüzde 14,5, ağustosta yüzde 8,8, eylülde yüzde 6,2 ve ekimde yüzde 6,4 azaldıktan sonra kasımda uzun aradan sonra ilk kez yüzde 0,5 artış kaydetmişti.

Çin'in ithalatı ise, 2023'ün ilk 2 ayında yıllık bazda yüzde 10,2 azalmasının ardından martta yüzde 1,4 düşüşle toparlanma işareti vermiş ancak nisanda yüzde 7,9, mayısta 4,5, haziranda 6,8, temmuzda 12,4, ağustosta 7,3 ve eylülde yüzde 6,2 gerilemişti.

Ekimde yüzde 3 artarak 8 ay sonra ilk kez yükselen ithalat, kasımda yüzde 0,6 azalarak yeniden düşmüştü.

Analistler, ihracatta ve ithalatın yıl sonunda artmasında, büyük ölçüde geçen yıl kış aylarında Kovid-19 kısıtlamalarının etkisiyle dış satımın azalmasının yarattığı düşük bazın etkili olduğuna, genel düşüş eğiliminde değişikliğe işaret etmediğine dikkati çekiyor.

Küresel ekonomik toparlanmadaki durgunluk, dış talepteki zayıflık, jeopolitik risk algısı ve tedarik zincirlerindeki değişimlerin baskısı altındaki Çin'in dış ticaretindeki aşağı yönlü eğilimin 2024 yılında da süreceği öngörülüyor.