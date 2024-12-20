Çin'de Kredi Faiz Oranları Sabit Kalıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'de Kredi Faiz Oranları Sabit Kalıyor

Çin'de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları LPR'de değişiklik yapılmadan sabit tutuldu.

20.12.2024 15:17
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Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutuldu.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Merkez Bankasının, ekonomik büyümeyi canlandırmaya yönelik politika adımları kapsamında ekimde kredi faiz oranlarında 25'er baz puanlık indirim yapılmıştı.

1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,35'ten 3,1'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise 3,85'ten 3,6'ya çekilmişti. Bu, yıl içinde kredi faiz oranlarında yapılan üçüncü indirim oldu.

Öncesinde şubat ayında, gayrimenkul sektörünü canlandırmak amacıyla, emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıl vadeli kredi faizi oranı 25 baz puan düşürülmüştü.

5 yıl vadeli kredi faizi oranı 4,20'den 3,95'e indirilmiş, 1 yıl vadeli faiz oranı ise yüzde 3,45'te bırakılmıştı.

Temmuz ayında ise kredi faiz oranlarında 10'ar baz puan indirim yapılmış, 1 yıl vadeli faiz oranı yüzde 3,45'ten 3,35'e, 5 yıl vadeli kredi faizi oranı ise 3,95'ten 3,85'e çekilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de Kredi Faiz Oranları Sabit Kalıyor - Son Dakika

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