Çin'in ABD tahvili rezervi 27,3 milyar dolar azalarak 18 yılın en düşüğüne indi - Son Dakika
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Çin'in ABD tahvili rezervi 27,3 milyar dolar azalarak 18 yılın en düşüğüne indi

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Çin'in rezervindeki ABD devlet tahvilleri ağustosta 27,3 milyar dolar azalarak 590,7 milyar dolara indi ve 18 yılın en düşük seviyesini gördü. Japonya ve Çin satarken İngiltere 180 milyar dolarlık alım yaptı, yabancı ülkelerin toplam ABD tahvili 9,33 trilyon dolara çıktı.

Çin, ağustosta rezervindeki ABD devlet tahvillerini azaltmayı sürdürürken, varlık mevcudu son 18 yılın en düşük seviyesine indi.

ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı verilere göre, Çin'in rezervindeki ABD devlet tahvilleri, ağustosta önceki aya kıyasla 27,3 milyar dolar azalarak 590,7 milyar dolar oldu.

Rezervinde en fazla ABD borcu bulunan 3. ülke olan Çin'in varlık mevcudu, 573,7 milyar dolar kaydedildiği Ağustos 2008'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Yabancı ülkelerin rezervlerindeki ABD devlet tahvilleri temmuzda 9,25 trilyon dolar iken ağustosta 9,33 trilyon dolara yükseldi.

Rezervinde en fazla ABD borcu bulunan Japonya, 35,6 milyar dolar satarak varlık mevcudunu 1,07 trilyon dolara düşürdü.

Japonya ve Çin satarken İngiltere aldı

ABD tahvilleri, Japonya ve Çin'den gelen satışlara rağmen İngiltere'nin alımlarıyla hacmini büyük ölçüde korudu.

Rezervinde en fazla ABD borcu bulunan 2. ülke olan İngiltere, ağustosta 180 milyar dolar değerinde ABD tahvili satın alarak varlık mevcudunu 1,01 trilyon dolara yükseltti.

4. sıradaki Belçika 19,8 milyar dolarlık alımla varlık mevcudunu 490,5 milyar dolara, 5. sıradaki Kanada ise 38,3 milyar dolarlık alımla 464,6 milyar dolara çıkardı.

ABD tahvillerinin maliyetleri, Washington'ın artan borcunun sürdürülebilirliğine dair endişeler nedeniyle son dönemde artmıştı. Ülkenin toplam borcu ağustosta 40 trilyon dolara ulaşırken 30 yıllık devlet tahvilinin getirisi yüzde 5'i aşmıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiİngiltereJaponyaEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in ABD tahvili rezervi 27,3 milyar dolar azalarak 18 yılın en düşüğüne indi - Son Dakika
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