Çin menşeli split klimalara damping önlemi devam edecek - Son Dakika
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Ekonomi

Çin menşeli split klimalara damping önlemi devam edecek

Çin menşeli split klimalara damping önlemi devam edecek

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile Çin menşeli yalnız duvar tipi split klimaların iç ve dış ünitelerine yönelik damping önlemi devam edecek. CIF bedelinin yüzde 25'i oranında damping önlemi uygulanmaya devam edilecek. Ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan bazı eşyaların sınıflandırılmasına ilişkin kararlar Türkiye mevzuatıyla uyumlu hale getirildi.

23.05.2024 09:11
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Çin menşeli "yalnız duvar tipi split klimalar" ile iç ve dış ünitelerinin ithalatında yürürlükteki dampinge karşı önlemin devam etmesi kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gözden geçirme soruşturmasında, Çin menşeli yalnız duvar tipi split klimalar ile iç ve dış ünitelerine yönelik mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda damping ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu kapsamda, ürünlere yönelik CIF bedelinin yüzde 25'i oranında dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

Öte yandan, Bakanlık tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan bazı eşyaların sınıflandırılmasına ilişkin kararlar Türkiye mevzuatıyla uyumlulaştırıldı.

Düzenleme 2 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin menşeli split klimalara damping önlemi devam edecek - Son Dakika

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