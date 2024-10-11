Ciro Endeksi Yüzde 41,8 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Ciro Endeksi Yüzde 41,8 Arttı

2024 Ağustos'ta sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro endeksi yıllık yüzde 41,8 yükseldi.

11.10.2024 10:17
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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 41,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Ciro Endeksleri'ni paylaştı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 41,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 26,7 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 75,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 42,8 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 55,5 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 3,7 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Ağustos ayında aylık yüzde 3,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 10,9 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,2 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,3 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ciro Endeksi Yüzde 41,8 Arttı - Son Dakika

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