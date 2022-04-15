Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı İsmail Akaltun Medical Park Gaziantep'te - Son Dakika
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Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı İsmail Akaltun Medical Park Gaziantep'te

15.04.2022 15:31
Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı İsmail Akaltun Medical Park Gaziantep'te

Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı Doç. Dr. İsmail Akaltun, Medical Park Gaziantep Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı Doç. Dr. İsmail Akaltun, Medical Park Gaziantep Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Medical Park'tan yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Akaltun, çocuklara yönelik gerçekleştirdiği sağlık hizmetleri ve yan dal branşlarıyla bölgede öne çıkan Gaziantep Hastanesinde hizmet vermeye başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2004'te tıp eğitimini tamamlayan Akaltun, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında 2014 yılında uzmanlığını gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Akaltun, ilk olarak 2004'te Diyarbakır Çermik Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekimlik, 2005'te Sağlık Grup Başkanlığı görevi, 2008'de Adana Numune Hastanesi Üroloji Bölümü'nde asistanlık görevini üstlendi.

Akaltun, 2009'da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde, 2014'te Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, 2015'te Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2016-2021 döneminde Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev aldı.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olarak 2021'den bu yana çalışan Akaltun, son olarak Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin hekim kadrosuna dahil oldu.

Yurt içinde ve yurt dışında uluslararası bir çok kongre ve seminere katılan, çok sayıda akademik araştırma ve yayına dahil olan Doç. Dr. İsmail Akaltun'un ilgi alanları alanları arasında otizm, disosiyatif bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, anksiyete bozuklukları, obsessif kompulsif bozukluk ve depresyon bulunuyor.

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ruh sağlığı, Gaziantep, İstanbul, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı İsmail Akaltun Medical Park Gaziantep'te - Son Dakika


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