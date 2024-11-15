COP29'da İklim ve Barış Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

COP29'da İklim ve Barış Vurgusu

Bayramov, COP29'da iklim ve barış arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için uluslararası eyleme çağırdı.

15.11.2024 12:46
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, COP29 Başkanlığının iklim ve barış bağlantısına ilişkin ortak eylemi güçlendirmeye yönelik uluslararası çabalara öncülük ettiğini belirterek, "Bu kritik anı, taahhütleri somut eylemlere dönüştürecek cesur ve kapsayıcı çözümler sunmak için kullanmalıyız." dedi.

Bayramov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenen "İklim ve Barış: Kimseyi Geride Bırakmamak için Ortak Eylem" başlıklı Üst Düzey Panelde konuştu.

COP29'un dünyada devam eden çatışmaları göz önünde bulundurarak barış ve iklim değişikliği konusunu gündeme getirmeye karar verdiğini anlatan Bayramov, iklim değişikliğinin gıda güvenliğini artırdığını, su kıtlığını hızlandırdığını, arazi tahribatına ve insanların yerinden edilmesine neden olduğunu dile getirdi.

Bayramov, bu durumun, istikrarsızlığın derinleşmesine yol açan çatışmaların katalizörü olabileceğini vurgulayarak, "Çatışmalar ve bunların sonuçlarının altyapı, arazi tahribatı ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki yıkıcı etkileri, iklim krizini daha da şiddetlendirerek barışı, barışı, istikrarı ve kalkınmayı baltalayan bir kısır döngü yaratmaktadır. COP29 Başkanlığının tüm tarafları iklim zirvesi sırasında bunları gözlemlemeye davet etmesinin ardındaki mantık da tam olarak buydu." ifadelerini kullandı.

2021 yılı itibarıyla 355 milyon hanenin, yaklaşık 1,3 milyon insanın iklim tehlikelerine maruz kaldığını kaydeden Bayramov, "Bunların yüzde 40'ı olan 142 milyon hane veya 500 milyondan fazla insan çatışma ya da çatışmaya yatkın bölgelerde bulunuyor. En savunmasız kesimlerin artan sesine yanıt olarak COP29 Başkanlığı son birkaç aydır iklim ve barış bağlantısına ilişkin ortak eylemi güçlendirmeye yönelik uluslararası çabalara öncülük ediyor." diye konuştu.

Bayramov, sözlerini, "Bu kritik anı, taahhütleri somut eylemlere dönüştürecek cesur ve kapsayıcı çözümler sunmak için kullanmalıyız." şeklinde tamamladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Azerbaycan, Politika, Ekonomi, Tarım, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi COP29'da İklim ve Barış Vurgusu - Son Dakika

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