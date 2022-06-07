Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

07.06.2022 23:41

Antalya'da domates ve salatalıkların çöpe döküldüğüne yönelik görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuyla ilgili Ticaret İl Müdürlüğü'nün inceleme başlattığını bildirdi. Açıklama yapan Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan ise ürünlerin böcekli olduğunu ve insan sağlığına zarar verecek durumda olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, Antalya'da çöpe dökülen domates ve salatalık görüntülerine yönelik paylaşımda bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirten Bakan Muş, vatandaşı mağdur etmeye yönelik bir fiil bulunursa gerekenin yapılacağını söyledi.

Bakan Muş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe dökülmesi paylaşımı üzerine, Antalya Ticaret İl Müdürlüğümüz ivedi şekilde inceleme başlatmıştır. Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır."

Bakan Muş, çöpe dökülen domates ve salatalık görüntülerine inceleme başlatıldığını duyurdu

"ÜRÜNLER BÖCEKLİYDİ"

Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada çöpe atılan ürünlerin insan sağlığına zarar verecek durumda olduğunu söyledi. Fidan, "Yenebilecek olan ürünleri zaten değerlendiriyoruz. Sofraya konulmayacak olan ürünleri de belediyenin konteynırları var oraya koyuyoruz. Akşam çöpler dökülüyor. Neticede oradaki ürünlerin böcekli olduğunu, sofraya konulmayacak kapasitede olduğunu görürsünüz. Hiç kimse bir kilo sebzesini veya meyvesini çöpe atmaz. Ürünün pahalanması için böyle bir şey yapılamaz. Gazipaşa'daki ürünün tamamını çöpe atsanız piyasayı etkileyemezsiniz. Bugün Fethiye'den Hatay'a kadar domates üretiliyor. İsterseniz Gazipaşa'da hiç üretmeyin yine de piyasayı etkileyemezsiniz. Bize gelsin kendisine lazımsa o ürünleri nakliyesi de bize ait olmak üzere verelim. Yiyebiliyorsa, o ürünleri sofraya koyabiliyorsa memnuniyetle cebimden karşılamak kaydıyla ikram ederim. Bu ürünler böceklidir. Sizi göremezsiniz sizi örnek olarak gösterebilirim dış olarak çok güzel ama içine baktığınızda böcek var. İnsan sağlığıyla oynayamazsınız. Biz bu konuda çok titiz davranıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Antalya'da çöpe atılan sebzeler sosyal medyada tepki çekti Antalya'da çöpe atılan sebzeler sosyal medyada tepki çekti
Kaynak: AA

Mehmet Muş, Gazipaşa, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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