Corendon, Türkiye Tekstil Bienali'ne Sponsor

Ekonomi

Corendon Airlines, Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenecek Türkiye Tekstil Bienali'ne sponsor olarak destek verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 22 Şubat-13 Nisan arasında Gazipaşa ve Alanya'da gerçekleştirilecek bienal, Selinus ve Lamos Antik Kentleri, Yalan Dünya Mağarası, Kızıl Kule, Alanya Tersanesi ve Syedra Antik Kenti gibi tarihi mekanlarda sanatseverlerle buluşacak.

Bienal, bu yıl "Dalga Kumaş" temasıyla düzenlenecek. Akdeniz dalgalarının kıyılara bıraktığı izler ile insan emeğiyle dokunan kumaşların düzeni arasındaki ilişkiyi keşfetmeyi amaçlayan organizasyon, tekstil üretiminin doğayla iç içe geçmiş hikayesini ekolojik bir bakış açısıyla ele alacak.

Akdeniz'in su kaynaklarının dokuma ve ipek üretimindeki tarihsel rolüne dikkat çekecek bienalde, tekstilin sadece bir malzeme değil, aynı zamanda bir hikaye ve hafıza taşıyıcısı olduğu vurgulanacak. Su, kumaşın boyanmasından bitkisel liflerin işlenmesine kadar her aşamada merkezi bir rol oynarken, bienal bu döngüyü sanat aracılığıyla farkındalık yaratacak bir alan haline getirecek.

Bienal, ulusal ve uluslararası sanatçılara ev sahipliği yapacak

Gazipaşa Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek bienal, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi iş birliğinde ve Alanya Belediyesi, Gazipaşa Tarım, Kültür, Turizm, Eğitim ve Yardım Derneği, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, Alanya Turizm İşletmeciler Derneği, Alanya Üniversitesi ve Ticaret Odası'nın desteğiyle gerçekleştirilecek. Bienalin küratörlüğünü ise Nihat Özdal üstlenecek.

Bienal kapsamında dokuma atölyeleri, sanat performansları, sergiler ve paneller düzenlenecek.