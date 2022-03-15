Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilerle ilgili açıklama! Yapılan yenilikleri tek tek sıraladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilerle ilgili açıklama! Yapılan yenilikleri tek tek sıraladı

15.03.2022 21:06

Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerle ilgili önemli açıklamalara yer verdi. Erdoğan, "Tarımsal alanlardaki sulama tesislerini hızla tamamlayacağız. Güneş enerjisi için çiftçilerimize destek vereceğiz. Sulama faaliyetlerinde güneş enerjisinin payını hızla artıracağız. Hazine destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

TARIMSAL SULAMA

Çiftçilere müjde veren Erdoğan, "Çiftçilerimize sulama, enerji, kredi konusunda müjdemiz var. Ülkemiz tarımını suyla bereketlendirerek barajı ve göleti tamamlanmış tarımsal alanlardaki sulama tesislerini bitirerek milli ekonomiye kazandıracağız. Üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız. Özellikle açık sistemden kapalı sisteme süratle geçeceğiz. Ağırlıklı bir çok yerde barajlarımız enerji bağlantılı olsa da buralarda sulama sistemlerine geçmenin adımlarını atacağız." diye konuştu.

"GÜNEŞTEN ELDE EDİLEN ENERJİNİN PAYINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Güneş enerjisine değinen Erdoğan, " Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 53'i hidroelektrik, rüzgar, geniş, jeotermal kaynaklardan oluşmaktadır. Güneşten elektrik üretimine yönelik çok büyük yatırımlar yaptık. Hangi şehrimize giderseniz gidin güneş enerjisi tarlalarını, çatı üstü sistemlerini görürsünüz. Her ne kadar elektrikte KDV indirimi ile çiftçilerimizin maliyetlerinde azalma sağladıysak da soruna daha kökten çözümler bulmamız gerektiğinin farkındayız. Özellikle sağlayacağımız finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını artırmayı planlıyoruz." dedi.

"KREDİ ÜST LİMİTİNİ YÜKSELTİYORUZ"

Kredi üst limitleriyle ilgili müjde veren Erdoğan, "Ayrıca tüketicilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri kurabilmelerini kolaylaştırmak için belediye, sanayi tesisleri ve tarımsal sulama abonelerinin iki katına kadar lisanssız üretim tesisi kurabilmelerine imkanlar sağladık. Amacımız her alanda enerji maliyetlerini düşürecek çalışmanın önünü açmaktır. Bu adımlar Paris İklim Anlaşması kapsamında hayata geçirmemiz gereken yapısal değişimlere katkı sağlayacaktır. Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Tüm kurumlarımız bu süreçleri yakından takip ederek neticelendirecektir. Sulama, enerji, kredi konusunda attığımız bu adımların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Enerji, Kredi, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilerle ilgili açıklama! Yapılan yenilikleri tek tek sıraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilerle ilgili açıklama! Yapılan yenilikleri tek tek sıraladı - Son Dakika
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