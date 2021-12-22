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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti

22.12.2021 21:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile memurlara zam konusunu görüşen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, görüşmenin detaylarını canlı yayında anlattı. Zam ile ilgili rakam vermeyen Yalçın, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerine göre zamla ilgili rakamların gündeme geleceğini söyledi. Yalçın ayrıca, memurların uzun süredir beklediği 3600 ek göstergenin de 15 Ocak tarihine yetiştirilmeye çalışıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulü sona erdi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Haber Global yayınına katılan Memur-Sen Başkanı Yalçın, görüşmenin detaylarına dair açıklamalarda bulundu.

"VERGİ MUAFİYETİ MEMURLARDA AYNI ETKİYİ YARATMIYOR"

Sözlerine vergi muafiyeti düzenlemesinden duyduğu memnuniyetle başlayan Yalçın, "Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede son vergi düzenlemesindeki muafiyetten dolayı memnuniyetimizi söyledik. Önemliydi. Verginin sabitlenmesi konusunda söylem üretiyoruz. Asgari ücret tutarı kadar bir muafiyet. Önemli bir adım fakat gelir dağılımı konusunda adaletli değil. İşçilerde 4253 lira olan asgari ücret kadar olan tutarı dikkate aldığınızda memurlarda aynı şey söz konusu değil. Memurlarda 2800 3000 liraya yaklaşan rakamları ifade ediyor." dedi.

"MEMUR İLE İŞÇİ BORDROSU AYNI DEĞİL"

Memur bordrosu ile işçi bordrosunun aynı olmadığını belirten Memur-Sen Başkanı, "2022 yılı için yansıyacak simülasyonu dikkate alarak, enflasyon farkını düşünerek aylık olarak yansıyacak en düşük rakam, 38 TL fark ediyor. İşçi de 420 TL fark ediyor. Bazı durumlarda durum farklı. Sözleşmeli bir mühendiste 307 TL fark ediyor. 9 yıllık öğretmende 59 TL yansıyacak. Memur bordosu işçi bordosuyla aynı değil. Gelir muafiyeti konusunu da önemli bir adım olarak kabul etti." ifadelerini kullandı.

"MEMURA EK ZAM KAÇINILMAZ"

Ek zam için Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geleceklerini söyleyen Yalçın, "Memura ek zam konusu kaçınılmazdır. Bir iyileştirme yapılması temel beklentimizdir. Sayın Bakan ile bir araya gelerek bu rakamları bir örtüştürmemiz gerekiyor. Nedir, ne değildir anlamamız için. Memurların beklentisini kamuoyu ile paylaşmıştık. Aralık 2021 enflasyonu netleştikten sonra konuşacağız demiştik, şimdi zamanıdır." şeklinde konuştu.

"MEMURLAR İÇİN VERGİ MUAFİYETİ KISMI KARIŞIK BİR METİN"

Vergi muafiyetinin memurlar için olan bölümünün karmaşık olduğunu ifade eden Yalçın, "Cumhurbaşkanımızla her yerde farklı yansıyan rakamları paylaştık. Karmaşık bir metin. Vergi muafiyeti kısmı. Bizim yaptığımız algıladığımız rakamları paylaştık. Emekçiler konusunda, gelir dağılımında adaletin yansıması konusunda aldığı inisiyatifi görüyoruz. En düşük memur maaşının baz alınarak yükseltileceğini düşünüyoruz. Henüz şu an için bir rakam yok. 3 Ocak'taki Aralık ayı enflasyon rakamına beklediğimiz için bir rakam belirtmedik." dedi.

"3600 EK GÖSTERGEYİ 15 OCAK'A YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

3600 ek göstergenin 15 Ocak tarihine yetiştirileceğinin altını çizen Yalçın, "Biz 3600 ek göstergeyi toplu sözleşme masasında karşılıklı olarak mutabakata yansıtmıştık. Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede de mutabakat sağlamıştık. Çalışma Bakanı ile bu konu hakkında görüşeceğiz. Ocak maaşına yetişmesi için ek zam konusunu rakamlar boyutunda tartışmaya bir ihtiyaç var. Ocak 15'e yetişecek şekilde bir çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.

"VERGİ DÜZENLEMESİ, EK ZAM VE 3600 EK GÖSTERGE ÜZERİNE YOĞUNLAŞTIK"

Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede 3 konunun görüşüldüğünü ifade eden Yalçın, "Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik. Tekrar Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz. Özellikle bu gündeme odaklandık. Atılan olumlu adımlarla ilgili memnuniyetimizi ifade ettik, bu açıdan görüşmede çok daha geniş detaylı başlıklara girmedik. Gelir vergisi düzenlemesi, ek zam ve 3600 ek gösterge üzerinde yoğunlaştık." şeklinde konuştu.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞ, AYLIK VE İKRAMİYE ARTACAK

3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkiliyor. Halen 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmen 3600'ün yasalaşmasıyla maaşı brüt 107 lira artacak. Ancak bu öğretmen emekli olduğunda ya da 3000 göstergeye göre emekli olmuş bir öğretmenin aylığı 820 lira birden artacak. Bu memur emekli olduğunda eğer 30 yıl hizmeti varsa normal alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla alacak. Ek gösterge artışı yasa değiştiği için 2008 ve sonrasında memuriyete başlayanlarda çok fazla etkili olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti

Recep Tayyip Erdoğan, Ali Yalçın, Memur Sen, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti - Son Dakika
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