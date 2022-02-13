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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına İstanbul iş dünyasından destek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına İstanbul iş dünyasından destek

13.02.2022 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına İstanbul iş dünyasından destek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Cumhurbaşkanımız, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'i indirildiği müjdesini verdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Cumhurbaşkanımız, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'i indirildiği müjdesini verdi. Bunu halkımızın pahalılıktan korunması yönünde ciddi bir adım olarak görüyoruz. İTO üyelerimizi ve iş dünyamızı, Cumhurbaşkanımızın firmalara yönelik 'KDV oranı kadar indirim yapma çağrısına' kulak vermeye, en az yüzde 7 ilave indirim yapmaya davet ediyorum. Türk iş dünyası, bu zor günleri fedakarlıkla aşılacağının bilincinde. Bugüne kadar bunu açık ve seçik gösterdi, bundan sonra da göstereceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantı ile katıldığı "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Avdagiç, bugün hem vatandaşlara hem de üretici kesime yönelik açıklanan desteklerin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması, üçlü KGF kredi paketi ve enflasyonla mücadele tedbirlerinin, son aylarda yakaladığımız istikrarı kalıcı yapmaya yönelik katkısı olacağını söyledi.

Avdagiç, "Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için ilk defa somut bir adım ortaya konuldu. Alın teriyle ülkesinde kazanıp, ülkesinde taş üstüne taş koyan Fatma'nın, Ahmet'in birikimini kullanacağız" dedi. Avdagiç, yerli ve milli üretimin gerçekleştirilmesi, yerli teknolojinin geliştirilip devamlılığının sağlanmasının ancak yerli sermaye ile mümkün olacağını söyledi.

Avdagiç, "Yabancı sermayeyi elbette memnuniyetle ve takdirle karşılıyoruz. Öte yandan Türkiye'nin yerli sermaye ile yerli üretimi ivmelendirmesi gerekiyor. Yerli sermayeyi sağlayacak olan Türk halkıdır. Türk halkının birikimidir. Türkiye Ekonomi Modeli'nin bize kazandıracağı en büyük kazanım yerli üretimin odağına yerli sermayeyi yerleştirmek olacaktır" diye konuştu.

"Hükümetimiz adımı attı, bunu taçlandırmak vatandaşımızın, reel sektörümüzün elinde"

Avdagiç, "Hükümetimiz adımı attı, bunu taçlandırmak vatandaşımızın, reel sektörümüzün elinde. Kur Korumalı Mevduata olan teveccühün bugün tanıtılan enstrümanlara da olacağını tahmin ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. Reel kesimin yeterli krediye ulaşamamasındaki en büyük nedenin tasarruf açığımız olduğunu belirten Avdagiç, "Tüketim olmadan üretim olmayacağı gibi, tasarruf olmadan da yatırım olmaz" dedi.

Avdagiç, açıklanan Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi paketine ilişkin ise "Reel sektöre KGF desteğiyle sağlanacak 60 milyar liralık kredi paketini de özellikle yatırımlara ağırlık vermemiz gereken bu dönemde "maksada hasıl" olacak bir teşvik olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Avdagiç, sözlerine şöyle devam etti: "Burada Bakanımız üçlü bir yapı açıkladı. Birincisi işletme harcamaları destek paketi, ikincisi katma değeri yüksek ürün üretimine yönelik yatırım destek paketi ve üçüncüsü ihracat destek paketi. Böylelikle her katmandaki işletmeye yönelik bir finansman desteği söz konusu olacak. Harcamaların belgelendirilmesi, işletme kredi kartlarıyla kullanım ve refinansmana kapalı olması gibi tedbirler amacın hasıl olmasına büyük katkı verecek. Bu da kaynağın tamamının üretim, ihracat ve işletme sermayesi olarak kullanılacağını bize anlatıyor."

Avdagiç, enflasyona yönelik hükümetin ortaya koyduğu proaktif mücadelenin de yılın ikinci yarısından itibaren meyvelerini vereceğine inandıklarını söyledi. Avdagiç, "Bakanımızın açıkladığı "fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler" içinde yer alan öngörülü tespitlerinin uygulanmasının gerekli ve ehemmiyetli olduğuna inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kredi, İto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına İstanbul iş dünyasından destek - Son Dakika Ekonomi


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