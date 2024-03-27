Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu düşürmek önceliğimiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Halkın sorunu enflasyon bizim önceliğimiz. Enflasyonu düşürücü bir büyüme kompozisyonu uyguluyoruz. Kısa vadede dönemsel etkiler olsa da orta ve uzun vadede fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme birbirini destekleyecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) tarafından düzenlenen Geleneksel İftar Programı'na katıldı. Yılmaz, deprem ve enflasyon gibi tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Yılmaz, enflasyonu düşürmenin öncelikli politikaları arasında yer aldığını da ekledi.
"Önceliğimiz enflasyonu düşürmek"
Enflasyonu düşürmenin öncelikli politikaları olduğunu aktaran Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde cari açığı düşüreceğiz. OVP planlarımızı uygulayacağız. Reel tarafta iyiyiz, finansal tarafta sorunlarımız var. Halkın sorunu enflasyon, bizim de önceliğimiz. Enflasyonu düşürücü bir büyüme kompozisyonu uyguluyoruz. Kısa vadede dönemsel etkiler olsa da orta ve uzun vadede fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme birbirini destekleyecek. Ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artıracak yapısal reformlar gündemimizde" dedi.
Türkiye'nin, dünya ortalamasından daha yüksek seviyede büyüme performansı olduğunu belirten Yılmaz, ekonomik veriler ile ilgili de bilgi verdi. Yılmaz, "Dünya ortalama yüzde 3 büyürken, Türkiye'de yüzde 4,5 büyüme yaşandı. Geçtiğimiz yıl en büyük felaketlerden birini yaşadık, deprem felaketine rağmen büyümemizi sürdürdük. Milli gelirimiz 1 trilyon dolar barajını aşarak 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. Kişi başına 13 bin dolar milli gelir seviyesine ulaştık, 14 bin dolar barajını aşmayı hedefliyoruz. 20 yıllık dönemde sanayinin büyüme hızı 5,8 imalat sanayinin büyüme hızı 6,2 oldu. Makro politikalarımızın temel ruhunu özetlerken aşırı ithalatı azaltarak, tüketimi daha ılımlı hale getiriyoruz. Tüketimin aşırısı ithalatımızı körüklüyor. Büyüme kısmında ise ihracatın yüksek olduğu strateji planımız var. Tasarruf oranlarımızı artırmayı, artan tasarruflarımızı verimli alanlara aktarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere gidildiğini fakat genel seçim algısı oluşturmak isteyenlerin olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Yerel seçim yerel düzeydeki politikaları etkiler, bazı kesimler sistemli bir şekilde politikalarımız değişecek gibi bir söylenti yayıyor. Orta vadeli programımızı kalkınma planımızı, bütçemizi hazırladık. Daha önce yol haritamızı toplum ile paylaştık. Genel seçim havası oluşturmak doğru değil" dedi.
" İstanbul'un geleceği için oy kullanmak gerekiyor"
Yerel seçimlerle ilgili olarak konuşmasına devam eden Yılmaz, "Geçen döneme göre İstanbul'da yatırım azalmış. Merkezi olarak gelen kaynak aynı ama İBB öz kaynaklarında düşüş var. İstanbul'un yatırımsızlığa tahammülü kalmadı. Bu yatırımsızlığın acısını göreceğiz. Biz inanıyoruz ki adayımız Murat Kurum İstanbul'u afetlere hazırlayacak ve ulaşım konusuyla uğraşacak. Bu dünya şehrinin risklerini azaltmak için çalışsa yeter. Adayımız çok iyi hazırlık yaptı. İstanbul'un geleceği için oy kullanmak gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu düşürmeyi öncelikli konu olarak gördüklerini ve para politikalarıyla, maliye politikalarıyla ve yapısal reformlarla bir programı hayata geçirdiklerini belirtti. Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve küresel ekonomik durumu da değerlendirdi. Ayrıca, yerel seçimlerin makro politikaları etkilemediğini vurguladı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının azaldığını ifade etti.
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