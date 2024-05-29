Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi arasında işbirliği mutabakatı imzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi arasında işbirliği mutabakatı imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi arasında işbirliği mutabakatı imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 'Global Forum on Islamic Economics and Finance' etkinliğine katıldı. İslami finans alanında faaliyet gösteren uluslararası kurumların üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Ofis ile Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi Liderlik Konseyi arasında işbirliği mutabakatı imzalandı. İmzalanan mutabakatla, İslami finans ürünlerinin desteklenmesine yönelik işbirliği yapılması hedefleniyor.

29.05.2024 17:15
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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen "Global Forum on Islamic Economics and Finance" etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İslami finans alanında faaliyet gösteren uluslararası kurumların üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Ofis ile İslami finans alanında dünyanın önde gelen merkezlerinden Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi Liderlik Konseyi arasında işbirliği mutabakatı imzalandı.

Göksel Aşan ve Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi Liderlik Konseyi Başkanı Tan Sri Azman Mokhtar tarafından imzalanan mutabakatla, İslami finans ürünlerinin desteklenmesine yönelik işbirliği yapılması hedefleniyor. Bu çerçevede, İslam ekonomisi faaliyetlerini desteklemek için uluslararası finansal çalışmaların geliştirilmesini teşvik etmek ve bu alanda eğitim programları, seminerler, çalıştaylar ve ortak araştırma projeleri ile bilgi ve becerileri artırmayı hedefleyen girişimler için işbirliği yapılacak.

Etkinliğin ikinci gününde Göksel Aşan'ın da panelist olarak katılımıyla, küresel İslami finans mimarisinin, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin sürdürülebilir kalkınmasındaki mevcut rolünün ve daha etkin bir finansal ekosistem için sosyal, teknolojik ve ticari alanlarda ihtiyaç duyulan yapısal reform ve işbirliklerinin tartışıldığı "Advancing Global Cooperation to Propel Islamic Nations to a Better Future" başlıklı bir oturum düzenlendi.

Ayrıca, İslami finans alanında Türkiye ile Malezya arasında yeni işbirlikleri için bir dizi görüşme gerçekleştirildi.

Malezya Merkez Bankası, Malezya'nın önde gelen finans kuruluşlarından Maybank, küresel İslami finansal hizmetler sektöründe uluslararası standartların belirlenmesi doğrultusunda çalışma yürüten Islamic Financial Services Board ve İslami finans alanında çalışan ilk küresel danışmanlık firmalarından Amanie Advisors ile gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülkede İslami finans alanındaki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi arasında işbirliği mutabakatı imzalandı - Son Dakika

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