Dardanel, İSO 500 listesinde 381. sırada yer aldı

Ekonomi

Dardanel, 2023 yılı İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 listesinde 381'inci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel, kuruluşunun 40'ıncı yılında AR-GE ve yeniliğe yapmış olduğu yatırımların sonuçlarını toplamaya devam ediyor.

Şirket, İSO tarafından hazırlanan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 162 sıra birden yükseldi. Böylelikle Dardanel, listede 381'inci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, yenilikçi ürün geliştirme kabiliyeti, çevik yapısı, güçlü yatırım altyapısı, geniş ürün portföyü, Çanakkale, İstanbul ve Yunanistan'daki fabrika yatırımlarıyla bugün uluslararası bir şirket konumuna geldiklerini belirtti.

Önen, "Kurulduğumuz günden bu yana hiç kaybetmediğimiz girişimcilik ruhumuz ve Dardanel'in en güçlü kasları haline dönüştürdüğümüz AR-GE ve yenilikçi kültürümüz sayesinde 3 bin 500 çalışanımızla 40'ıncı yılımızda ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.