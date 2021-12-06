Demir ve yönetimi GİK toplantısına katıldı

Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği yönetimi Bursa'da düzenlene GİK toplantısına katıldı

GİK toplantısına Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, Başkan Yardımları Metin Barlak, Abdurrahman Şakiroğlu ve Yönetim kurlu üyeleri Barış Koç, Fatih Sultan Çiçek ve Uğur Altunkaynak katıldı.

Bursa Şubesi'nin ev sahipliğinde 3-4 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 104. Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ikinci gününde gerçekleştirilen başkanlar toplantısında Genel Başkan Mahmut Asmalı'ya Oltu Taşından yapılmış isimlik hediye ettiler.

Başkanlar toplantısında söz alan Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, "Pandemi nedeni ile uzun süre bizleri bir araya gelemedik bugün burada birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra başkanlar toplantısının her ay yapılmasını arzu ediyoruz. Gündemimiz çok yoğun ve ekonomi herkeste olduğu gibi Taşrada da endişelerin oldu bir kaygılı süreçten geçiyoruz. El birliği ile bu süreci atlatacağız. İnşallah toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - ERZURUM