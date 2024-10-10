Demirci Halıları, Fabrikada İhraç Edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Demirci Halıları, Fabrikada İhraç Edilecek

Demirci Halıları, Fabrikada İhraç Edilecek

Demirci'de halı üretimi, OSB ile güçlenecek ve 10 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

10.10.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzlerce yıldır Demircili kadınların evlerindeki halı tezgahlarında dokudukları Demirci halıları önümüzdeki süreçte Demirci'de kurulacak organize sanayi bölgesinde fabrikalarda dokunacak, Egeli ihracatçılar, Demirci halılarını dünyanın dört bir tarafına ihraç edecek.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Demirci Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde ilçede faaliyet gösteren 20 halı firmasının katılımıyla "Halı İhracatını Geliştirme UR-GE Projesi" başlattı.

"Halı İhracatını Geliştirme UR-GE Projesi"nde ilk olarak 20 firmanın katılımıyla ihtiyaç analizi çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, URGE Projesiyle Demirci'de halı sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini arttırmayı, küresel ticaretten aldığı payın ve bilinirliğinin artırılması hedeflediklerini kaydetti.

Manisa'nın Demirci ilçesinin yün halı üretimi ve ihracatında önemli bir merkez olduğunu aktaran Eskinazi, "Demirci'de özellikle el dokuma halıları, yüksek kaliteli yün ipliklerle dokunmakta ve büyük oranda yurt dışına ihraç edilmekte. İlçeden 30'dan fazla ülkeye halı ihracatı yapılıyor. 2023 yılı verilerine göre Demirci'den 3 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi. Bu projeyle amacımız Demirci'nin halı ihracatını 10 milyon doların üzerine taşımak" şeklinde konuştu.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası'nda URGE Projesine katılan firmalarla bir araya geldikleri bilgisini veren Eskinazi sözlerine şöyle devam etti: "Proje katılımcısı firmaların ihtiyaç duyduğu sektörel eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, hedef ülkelere yönelik ikili iş görüşmeleri, heyet çalışmaları, fuar ziyareti gibi müşteri bulma faaliyetlerine ETHİB olarak 85 yıllır deneyimimizle destek olacağız. Türkiye halı ihracatında yıllık 2,4 milyar dolar hacme ulaşmış durumda. Bu tür projelerle halı ihracatında kısa sürede 3 milyar doları aşacağımıza inanıyoruz."

DTSO Başkanı Kabak: "Demirci OSB halı sektörüne ivme kazandıracak"

Demirci'de halı üreticisi ve ihracatçısı firmalara Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin "Halı İhracatını Geliştirme UR-GE Projesi"yle destek olmasından dolayı teşekkür eden Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kasım Kabak, Demirci'de kurulma çalışmaları süren Demirci Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin Demirci'de halı sektörünün kümelenmesinin güçlenmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

840 dönümlük karma Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yerleşim planı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ve ön tahsise açık halde olduğunu paylaşan Kabak, "Demirci, Organize Sanayi Bölgeleri yatırım teşviklerinde 4. Bölge konumunda. Birçok avantajı olan OSB, uzun yıllardır tekstil ve özellikle hazır giyim sektöründe çalışmış ve el becerisi olan kadın ve erkek personel varlığından dolayı, üretim yapacak yatırımcı firmalar için cazip konumda. Ayrıca, orman ürünleri işleyen firmalar, ilçede yetişen zeytin, ceviz, badem, kiraz, elma, hünnap, antep fıstığı, kestane vb. tarım ürünlerinin zenginliğinden dolayı ürün işleme, paketleme tesisleri, ilçede sayıca yüksek oranda büyük ve küçük baş hayvan varlığından dolayı, süt ve süt ürünleri üretimi, et kesim, işleme ve paketleme tesisleri için de avantajlı konumda. Yatırımcıları Demirci OSB'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi, İhracat, Demirci, Yaşam, Tarım, OSB, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demirci Halıları, Fabrikada İhraç Edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:05 Reyting savaşı kızışıyor: Fenomen dizi zirvenin sahibi Reyting savaşı kızışıyor: Fenomen dizi zirvenin sahibi
11:58 DEM Parti’nin olmazsa olmaz bir şartı var Bahçeli’nin ’’yumuşama’’ açılımı başlamadan bitebilir DEM Parti'nin olmazsa olmaz bir şartı var! Bahçeli'nin ''yumuşama'' açılımı başlamadan bitebilir
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
17:20 Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
17:12 Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası
16:30 İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk’u Dursun Özbek’e şikayet etti İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'u Dursun Özbek'e şikayet etti
16:27 Brezilya’da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
16:13 Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti
16:04 Kerem Aktürkoğlu, değerini 90’a katlayarak rekor kırdı Kerem Aktürkoğlu, değerini 90'a katlayarak rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 12:24:35. #1.13#
SON DAKİKA: Demirci Halıları, Fabrikada İhraç Edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.