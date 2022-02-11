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Deneyap atölyelerinde binlerce öğrencinin uygulamalı sınav heyecanı başlıyor - Son Dakika

Deneyap atölyelerinde binlerce öğrencinin uygulamalı sınav heyecanı başlıyor

11.02.2022 12:40
Deneyap atölyelerinde binlerce öğrencinin uygulamalı sınav heyecanı başlıyor

Deneyap teknoloji atölyeleri için seçme sınavları bu hafta sonu 27 ilde yapılacak.

Deneyap teknoloji atölyeleri için seçme sınavları bu hafta sonu 27 ilde yapılacak. Teknoloji meraklısı 16 bine yakın aday öğrenci, uygulamalı yenilenebilir enerji temalı teknoloji sınavında ter dökecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle kurulan deneyap atölyelerinin 3'üncü etabında 15 bin 954 öğrenci adayı, uygulamalı sınav heyecanını yaşayacak.

Türkiye'de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan kurumlarla hayata geçirilen Deneyap Türkiye Projesi'nin ilk etabında 12 ilde, ikinci etabında 18 ilde eğitimler sürdürülüyor.

Projenin üçüncü etabında ise Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da, 36 deneyap teknoloji atölyesi daha faaliyete geçirildi.

3 yıl boyunca ücretsiz eğitim

Atölyelerde öğrencilere 3 yıl ücretsiz olarak elektronik, yazılım, yapay zeka, nanoteknoloji, ileri robotik kodlama gibi alanlarda 11 başlıkta eğitim veriliyor.

Bu kapsamda adaylar, 12-13 Şubat'ta, 27 ilde 38 merkezde gerçekleştirilecek uygulamalı sınava katılacak. Öğrenciler, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisini kullanarak, elektrik enerjisi üretecek proje tasarımlarıyla hünerlerini gösterip puan toplayacak.

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Yenilenebilir Enerji, Türkiye, gençlik, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Deneyap atölyelerinde binlerce öğrencinin uygulamalı sınav heyecanı başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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