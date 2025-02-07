Deniz Üstü RES ile Enerji Dönüşümü - Son Dakika
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Ekonomi

Deniz Üstü RES ile Enerji Dönüşümü

Deniz Üstü RES ile Enerji Dönüşümü

Hyundai Electric Türkiye, deniz üstü rüzgar projeleri ile enerji sürdürülebilirliğine katkı hedefliyor.

07.02.2025 12:12
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Deniz üstü RES ile enerjide yeni bir dönem başlayacağını belirten Hyundai Electric Türkiye CEO'su Halil İshakoğlu, "Türkiye'de elektrik tüketimi, sanayi ve nüfus yoğunluğundan ötürü ülkemizin batı kısmında yer alıyor. Talebe yakın enerji kaynaklarında alternatif oluşturmak çok önemli. Bu anlamda doğu-batı arasında aktarılan 5-10 GW arası kapasiteyi alternatif kaynaklarla batıda oluşturabilirsek, sistemin sürdürülebilirliğine önemli katkıda bulunabiliriz. Bu bağlamda deniz üstü RES projeleri büyük bir alternatif oluşturuyor" dedi.

Artan veri merkezleri, satış rekorları kıran elektrikli otomotivler ve onlarca yıldır devam eden artan şehirleşme nedeniyle dünyada elektriğe olan talep her geçen gün hızla artıyor. Benzer bir eğilim Türkiye'de de görülüyor. 7 Ekim 2021'de onaylanan Paris İklim Anlaşması'na göre, 2053 yılında net-sıfır emisyon hedefi belirlenmiş durumda. Bu gelişmeler ışığında, yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanılmaya başlanmış durumda. Türkiye'nin gündeminde olan önemli enerji kaynaklarından biri de deniz üstü rüzgar enerjisi santralleri.

Deniz üstü RES'te kısa vadede yatırıma dönüştürülebilir potansiyel 5 GW

Dünya Bankası raporlarına göre, Türkiye'nin teknik anlamda deniz üstü RES potansiyeli 75 GW. Ancak, teknoloji riski ve yatırım maliyetlerini göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye için kısa vadede yatırıma dönüştürülebilir potansiyelin 5 GW olduğu öngörülüyor. Hyundai Electric Türkiye, bu potansiyeli yatırıma dönüştürmeyi amaçlayan şirketler arasında yer alıyor. Hyundai Electric Türkiye CEO'su Halil İshakoğlu, yatırımların beklenenden daha hızlı bir şekilde başlayabileceğini belirtti. İshakoğlu, "Türkiye'de elektrik tüketimi, sanayi ve nüfus yoğunluğundan ötürü ülkemizin batı kısmında yer alıyor. Talebe yakın enerji kaynaklarında alternatif oluşturmak çok önemli. Bu anlamda doğu-batı arasında aktarılan 5-10 GW arası kapasiteyi alternatif kaynaklarla batıda oluşturabilirsek, sistemin sürdürülebilirliğine önemli katkıda bulunabiliriz. Bu bağlamda deniz üstü RES projeleri büyük bir alternatif oluşturuyor" dedi.

Şirketin küresel deneyimi ile yeni bir adım

Hyundai Electric, deniz üstü RES projelerinde, dünya genelinde büyük bir deneyime sahip. Şirket, bu alandaki küresel tecrübesini Türkiye'ye taşımak için çalışmalara başladı. Halil İshakoğlu, "Deniz üstü rüzgar enerjisinde küresel anlamda sahip olduğumuz bilgi ve deneyimle, Türkiye'nin ilk projesine öncülük etmek istiyoruz. Ülkeler arasında teknoloji transferini etkin bir şekilde gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Yüzer santraller konusunda var olan tecrübemizi Türkiye de yapılacak olan ilk projede kullanmak istiyoruz ve bu alanda sağlam bir altyapı kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Ekosistemi oluşturmak ve riskleri azaltmak

Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği enerji projeleri ile büyük bir ilerleme kaydettiğini vurgulayan İshakoğlu, enerji bürokrasisinin bu başarıda en önemli paydaş olduğunu belirtti. İshakoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Sürdürülebilir ve yenilikçi bir ekosistem oluşturulması adına risklerin azaltılması ve yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması için iki önemli mekanizma devreye alındı: YEKDEM ve YEKA düzenlemeleri. Bu sayede karasal enerji santrallerinden başarılı bir ekosistem oluşturduk. Ürettiği ürünlerin çoğunu ihraç eden bu sektörde, hem işgücünün gerekli bilgi birikimini elde etmesi, hem de tedarik zinciri süreçlerinin başarıyla oluşturulması sağlandı. Aynı başarıyı deniz üstü RES projelerinde de oluşturacağımıza olan inancım tam. Karasal RES'lerdeki bilgi birikimimizle, denizcilik alanındaki sürekli gelişen yeteneklerimizle, bu alanda da global anlamda başarılı bir ülke olabiliriz."

Deniz üstü RES projesi için hazırlıklar tamamlanıyor

Halil İshakoğlu, yatırım sürecine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "2023'te, deniz üstü RES projeleri için elektrik taban ve tavan fiyat alım fiyatları açıklandı. Bu desteğin 10 yıl boyunca süreceği ve yerli ekipmanlar için 5 yıl süreyle devam edecek destek oranlarının belirlendiği ifade edildi. Yatırımcılar, yönetmelik, izinler ve risk azaltıcı önlemlerle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. İlk projenin Çanakkale kıyılarında ve 500 ile 1.000 MW kapasiteyle projelendirilmesi bekleniyor. İlk projede, rüzgar rejimi hakkında deneyimli yabancı firmalarla çalışılması önemli Kore'nin rüzgar rejiminin Türkiye ile aynı olması da elimizi güçlendiriyor. Kullanılacak ekipmanların, rüzgar rejimine göre optimize edilmiş olması, projede büyük fark oluşturacak. Bu projeyi fonlayacak kurumlar, riski sermaye maliyetine yansıtacaklar. Bu nedenle, birim enerji üretim maliyetlerini doğru oluşturmak kritik bir öneme sahip. Bu şartları sağlayan uluslararası partnerlerimizle çalışmalarımıza başladık."

Deniz üstü RES'te ihracat potansiyeli yüksek

Deniz üstü RES'te Türkiye'nin ihracat potansiyeline dikkat çeken İshakoğlu, "Dünya Bankası'nın beklentilerine göre, Türkiye'nin deniz üstü rüzgar projelerinde yol haritasını başarıyla uygulaması halinde, 2030 yılında 50 bin kişilik yeni istihdam oluşturabilir ve gayrisafi yurtiçi hasılaya 10 milyar dolarlık katkı sağlanabilir. Ayrıca, Akdeniz ülkelerinde 2050 yılına kadar 50-100 GW'lık deniz üstü RES projelerinin tamamlanması bekleniyor. Global çapta her yıl 25 GW'lık kapasite artışı öngörülürken, kurulum süreçlerinde maliyetlerde de önemli düşüşler bekleniyor. Bu sürece ne kadar erken başlanırsa, ihracat potansiyelinin o kadar artacağı düşünülüyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Hyundai, Enerji, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deniz Üstü RES ile Enerji Dönüşümü - Son Dakika

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