Denizlerde Av Yasağı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizlerde Av Yasağı Başlıyor

Denizlerde Av Yasağı Başlıyor

Karadenizli balıkçılar, palamutta güzel sezon geçirdi, av yasağı 15 Nisan'da başlayacak.

02.04.2025 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlayacak. Karadenizli balıkçılar, palamut ve istavrit açısından bereketli bir sezon geçirdiklerini, artık sezonu bitirme hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Denizlerde 1 Eylül 2024'te başlayan avlanma sezonu, 15 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Türkiye'de balıkçılıkta önemli bir yere sahip Karadeniz'de balıkçılar, bu sezon palamut ve istavrit balıklarının bol olduğunu ancak hamsinin istenilen kadar çok olmadığını ifade etti. Sezonun bitmesine sayılı günler kala çoğu balıkçının sezonu erken kapattığını, bir kısmının ise bitirme aşamasına geldiğini belirten balıkçılar, 15 Nisan'dan itibaren gelecek sezon için tekne ve ağlarını bakıma alacaklarını kaydetti.

"Palamut ile çok güzel bir sezon geçti"

Ordulu balıkçı ve tekne sahibi Birol Karadeniz, "Sezon bu yıl palamut ile güzel geçti, hamsi az oldu. Bu nedenle biraz istavrite baktık, o da güzeldi. Şimdilik sezonu erken kapattık ve yeni sezon için hazırlıklar yapacağız. Bu süreçte ağların tamiri, teknemizin bakımlarını yapacağız. Hamsi az olduğu için sezonu erken kapatmak durumunda kaldık. İnşallah önümüzdeki sezon iyi olur. Bu bizim işimiz" dedi.

"Sürdürülebilir balıkçılık için yasaklara uyulmalı"

Ordulu balıkçı Ali Karadeniz ise hem büyük hem de küçük balıkçılık ile geçimini sağladıklarını ifade etti. Şu anda kalkan avının olduğunu kaydeden Karadeniz, sürdürülebilir balıkçılık için yasaklara uyulmasının önemine değinerek, "Şu anda balık az zaten 15 Nisan tarihinde de yasak başlıyor. Balıkçı arkadaşlarımızdan ricam yasaklara riayet etmeleri. Bu sezon palamut çok güzeldi ama hamsi zayıftı, yine de aç kalmadık, Allah bereket versin. Bundan sonraki süreçte gelecek sezon için hazırlıklar yapacağız" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Denizcilik, Balıkçılık, Karadeniz, Ekonomi, Yaşam, ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizlerde Av Yasağı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma personeli ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu Jandarma personeli ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu
CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı
ABD’ye vize başvurularıyla ilgili ilginç iddia: Sosyal medya hesapları incelenecek ABD'ye vize başvurularıyla ilgili ilginç iddia: Sosyal medya hesapları incelenecek
Sincan Belediye Başkanı’ndan Gökhan Ünver’e destek: Kapalı gişe izlemeye hazırız Sincan Belediye Başkanı'ndan Gökhan Ünver'e destek: Kapalı gişe izlemeye hazırız
Özel’den “Boykot çağrısı yanlıştır“ diyen Rifat Hisarcıklıoğlu’na sert yanıt Özel'den "Boykot çağrısı yanlıştır" diyen Rifat Hisarcıklıoğlu'na sert yanıt
Yoldan çıkan otobüs tarlaya uçtu: 2 ölü, 25 yaralı Yoldan çıkan otobüs tarlaya uçtu: 2 ölü, 25 yaralı
Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır
Volkan Konak’la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV’den kovuldu Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu
Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat’a özgür özel sahip çıktı Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı
Katliam gibi kaza Aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı

15:26 Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat’a özgür özel sahip çıktı Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı
15:20 Katliam gibi kaza Aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
14:33 Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı
13:05 Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi
13:00 Diploması iptal edilen İmamoğlu’na üniversiteden bir darbe daha Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha
08:07 TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi
07:55 Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
07:41 Volkan Konak’la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV’den kovuldu Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu
07:40 Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır
07:27 Yoldan çıkan otobüs tarlaya uçtu: 2 ölü, 25 yaralı Yoldan çıkan otobüs tarlaya uçtu: 2 ölü, 25 yaralı
07:05 Özel’den “Boykot çağrısı yanlıştır“ diyen Rifat Hisarcıklıoğlu’na sert yanıt Özel'den "Boykot çağrısı yanlıştır" diyen Rifat Hisarcıklıoğlu'na sert yanıt
00:51 Sincan Belediye Başkanı’ndan Gökhan Ünver’e destek: Kapalı gişe izlemeye hazırız Sincan Belediye Başkanı'ndan Gökhan Ünver'e destek: Kapalı gişe izlemeye hazırız
00:43 ABD’ye vize başvurularıyla ilgili ilginç iddia: Sosyal medya hesapları incelenecek ABD'ye vize başvurularıyla ilgili ilginç iddia: Sosyal medya hesapları incelenecek
23:29 CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı
22:45 Jandarma personeli ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu Jandarma personeli ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 15:55:36. #7.11#
SON DAKİKA: Denizlerde Av Yasağı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement