Denizlerde Avlanma Yasağı Başladı

Ekonomi

Denizlerde avlanma yasağı, 15 Nisan tarihi itibariyle başladı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağının başladığını belirterek, "İyi bir gelecek için avlanma usul ve esaslarına uyulması gerekiyor. Yasaktaki amaç günü kurtarmak değil, geleceği kurtarmak" dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023-2024 balıkçılık av sezonu kapanışı hakkında bir açıklama yayımladı. İl Müdürü İbrahim Sağlam tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 Nisan 2024 günü itibariyle tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağının başladığı duyuruldu.

Denizlerde su ürünleri stoklarının ve kalitesinin korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması için, Karadeniz'de 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ve trol ağları ile su ürünleri avcılığının yasaklandığını söyleyen Sağlam, "Ancak Karadeniz'de 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Samsun ili Yakakent ilçesi Çayağzı Burnu ile Ordu ili Ünye İlçesi Taşkana Burnu arasında ortasu trolü ile çaça avcılığı devam edecektir. Bakanlığımız, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususları göz önüne alarak, denizlerimizde su ürünleri stoklarının korunması, avcılığının sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları bakımından su ürünleri avcılığına yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirmektedir. Getirilen kurallara uymak kaydıyla; avlanma yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden itibaren isteyen balıkçılarımız karasularımızın bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabileceklerdir. Ayrıca su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu serbesttir" ifadelerine yer verdi.

Avlanma sezonu içerisinde, getirilen düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında idari para cezası, ruhsat tezkerelerinin askıya alınması, ürünlere ve avlanma araçlarına el konulması gibi yaptırımlar uygulanacağına dikkat çeken Sağlam, "Su ürünleri denetiminden sorumlu kurumlarla yakın iş birliği içerisinde yürütülen denetimler; denizlerde ve iç sularda, balıkçı gemilerinde, karaya çıkış noktalarında, yol güzergahlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

Sağlam, av yasağı boyunca yasak olan herhangi bir istihsal ürünün kullanılmaması gerektiğini ifade ederek, ideal avcılığın dengeli avcılık olduğunu, aşırı ve kuralsız avcılığın gelecek ve çok önemli bir zenginliğin yok edilmesi anlamına geldiğini aktardı. Sağlam, yasaklardaki amacın günü kurtarmak değil, geleceği kurtarmak olduğunu da sözlerine ekledi. - SAMSUN