Denizlerde Avlanma Yasağı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizlerde Avlanma Yasağı Başladı

Denizlerde Avlanma Yasağı Başladı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağının başladığını belirtti. Denizlerde su ürünleri stoklarının ve kalitesinin korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması için, Karadeniz'de belirli bir süre avlanma yasağı uygulanacak. Avlanma sezonu içerisinde düzenlemelere uymayanlara yaptırımlar uygulanacak.

15.04.2024 15:18  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizlerde avlanma yasağı, 15 Nisan tarihi itibariyle başladı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağının başladığını belirterek, "İyi bir gelecek için avlanma usul ve esaslarına uyulması gerekiyor. Yasaktaki amaç günü kurtarmak değil, geleceği kurtarmak" dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023-2024 balıkçılık av sezonu kapanışı hakkında bir açıklama yayımladı. İl Müdürü İbrahim Sağlam tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 Nisan 2024 günü itibariyle tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağının başladığı duyuruldu.

Denizlerde su ürünleri stoklarının ve kalitesinin korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması için, Karadeniz'de 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ve trol ağları ile su ürünleri avcılığının yasaklandığını söyleyen Sağlam, "Ancak Karadeniz'de 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Samsun ili Yakakent ilçesi Çayağzı Burnu ile Ordu ili Ünye İlçesi Taşkana Burnu arasında ortasu trolü ile çaça avcılığı devam edecektir. Bakanlığımız, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususları göz önüne alarak, denizlerimizde su ürünleri stoklarının korunması, avcılığının sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları bakımından su ürünleri avcılığına yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirmektedir. Getirilen kurallara uymak kaydıyla; avlanma yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden itibaren isteyen balıkçılarımız karasularımızın bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabileceklerdir. Ayrıca su ürünleri avcılık tebliği ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu serbesttir" ifadelerine yer verdi.

Avlanma sezonu içerisinde, getirilen düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında idari para cezası, ruhsat tezkerelerinin askıya alınması, ürünlere ve avlanma araçlarına el konulması gibi yaptırımlar uygulanacağına dikkat çeken Sağlam, "Su ürünleri denetiminden sorumlu kurumlarla yakın iş birliği içerisinde yürütülen denetimler; denizlerde ve iç sularda, balıkçı gemilerinde, karaya çıkış noktalarında, yol güzergahlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

Sağlam, av yasağı boyunca yasak olan herhangi bir istihsal ürünün kullanılmaması gerektiğini ifade ederek, ideal avcılığın dengeli avcılık olduğunu, aşırı ve kuralsız avcılığın gelecek ve çok önemli bir zenginliğin yok edilmesi anlamına geldiğini aktardı. Sağlam, yasaklardaki amacın günü kurtarmak değil, geleceği kurtarmak olduğunu da sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sağlam, Samsun, Balıkçılık, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizlerde Avlanma Yasağı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Huawei, Çin'de Yeni Bir Çip Fabrikası Kuruyor
    01:09 Huawei, Çin'de Yeni Bir Çip Fabrikası Kuruyor

    Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.

  • Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
    22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk toplantısını yapacak. Toplantıda İran-İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
19:52 CHP’li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 03:39:14. #1.11#
SON DAKİKA: Denizlerde Avlanma Yasağı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement