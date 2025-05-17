Denizli'de Akıllı Sulama Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli'de Akıllı Sulama Projesi

Denizli\'de Akıllı Sulama Projesi

Bakan Yumaklı, Denizli'de yapay zeka destekli akıllı sulama projelerini tanıttı.

17.05.2025 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapay zeka desteğiyle entegre olması sayesinde büyük avantajlar yağlayan akıllı sulama projelerinin uygulandığı pilot illerden birisinin Denizli olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yapımı süren Yedigöze Sulama projesi inşaatını yerinde gördü. Bakan Yumaklı burada açıklamalarda bulundu.

"2025 yılında yatırımı 3 katına çıkarttık"

Adana'ya 23 yılda Devlet Su İşleri'nin 165 milyar liralık yatırım yaptığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Adana'nın mümbit topraklarını suyla buluşturmak için çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. Özellikle iklim değişikliğinin etkisini hissettiğimiz bu dönemde su ve sulama yatırımlarına ayrı bir önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. Son 23 yılda Adana'ya Devlet Su İşleri eliyle yapılan yatırımların toplam maliyeti 165 milyar lira. 140 su ve sulama tesisi hizmete alınmış durumda. Bunlar arasında 12 baraj ve 1 gölet, 28 HES ve 24 sulama tesisi, 60 taşkın koruma ve 15 arazi toplulaştırma tesislerini tamamlamış durumdayız. Adana'nın Devlet Su İşleri yatırımlarına ilişkin 2024 yılı ödeneği 887 milyon liraydı. 2025 yılında bu ödeneği 3,5 milyar liraya çıkarttık ve 3 kat arttırmış olduk. Bu mümbit, verimli toprakların suyla buluşması için bütün çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Projenin toplam maliyeti 44 milyar lira"

Yedigöze Sulama Projesi'yle Adana'da 1.1 milyon dekarlık arazinin suyla buluşacağının altını çizen Bakan Yumaklı, daha sonra şunları söyledi:

"Şu anda devam eden Yedigöze Baraj Sulaması, bölgenin en büyük sulamalarından bir tanesi. Tamamlandığında İmamoğlu, Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan ve Kozan'daki 1.1 milyon dekarlık arazi, bu proje sayesinde modern sistemle sulama imkanına kavuşmuş olacak. Bu dev projenin ana kaynağı Seyhan Nehri üzerinde kurulmuş olan Yedigöze Barajı. Projenin toplam maliyeti 44 milyar lira. Halihazırda yüzde 61'lik tamamlanma oranına sahip. Yapılan yatırımın 27 milyar lirası yapıldı. Bizim öngörülerimiz proje bittiğinde 100 bin kişiye istihdam sağlamış olacak. Ekonomiye de yıllık 13 milyar lira katkı sağlamış olacak. 1.1 milyon dekardan bahsetmiştim, şu ana kadar 300 bin dekarını sulamaya açmış durumdayız. Yaklaşık 400 bin dekarlık alanında sulama şebekesini tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıla kalmadan sulamaya açmış olacağız. Kalan 400 bin dekarlık alan içinde yatırım ve çalışmalarımız devam ediyor."

"Bütün devletlerin kuraklıktan en az etkilenmek için yaptığı çalışmalar var"

İklim değişikliğinin bütün dünyayı etkilediğine vurgu yapan Yumaklı, hem kuraklık hem de taşkın korumayla ilgili yatırımların devam ettiğini söyledi. Yumaklı, "İklim değişikliği küresel bir olgu. Bütün devletlerin bundan minimum etkilenmek için yaptığı çalışmalar var. Bunun en önemli özelliği kuraklık. Dün itibarıyla Adana'dan gelen haberleri izledik. Lokal yağışlar, düzensiz yağışlar taşkın ve sele sebebiyet veriyor. Bir taraftan kuraklıkla mücadele edecek yatırımları oluştururken diğer taraftan taşkın ve taşkın korumayla ilgili yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kuraklık bize çok kıymetli olan suyu doğru bir şekilde kullanmamız için sınama getirmiş durumdayız" diye konuştu.

"Akıllı sulama sistemleri avantajlı"

Akıllı sulama sistemlerinin ürün verimi ve su tüketiminde tasarruf sağladığına dikkat çeken Yumaklı, "Özellikle Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) akıllı sulama sistemlerinin ortalama yüzde 25 verim ve suda da yüzde 30 tasarruf sağladığına dair istatistikleri var. Bizler de bakanlık olarak bu oranların üzerinde bir istatistik yakalamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yapay zekanın artık her alana girdiğini, sulama sistemlerine de entegre olduğuna değinen Yumaklı, "Bu sulama sistemlerinin yapay zeka destekli bir şekilde yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Hali hazırda bu sulama sistemleriyle ilgili Türk Devletleri Teşkilatındaki kardeş ülkelerimizden ve hem de farklı ülkelerden bu projeyi görmek için Adana'ya gelen kurumlar var. Bu projenin ilk örneğini yani yapay zeka destekli olan kısmını 33 bin dekar üzerinde gerçekleştirdik. Devamında Afyonkarahisar ve Denizli'de uyguladık. FAO'nun yüzde 30'luk tasarrufunu biz yüzde 40'lık oranla yakalamak istiyoruz. Suyu daha az kullanan yapay zeka destekli sulama otomasyonu ve elektronik su yönetim sistemleri bu projenin kapsamında. Bu yıl 7 bölgede 20 pilot sahayı sulamaya açmış olacağız" diyerek, proje kapsamında 3 milyon dekarlık alanın toplulaştırma yapılacağını söyledi.

Bakan Yumaklı ve beraberindekiler proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Yapay Zeka, Teknoloji, denizli, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Adana, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Akıllı Sulama Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyun oynarken sabitlenmeyen kale direği başına düştü, çift görmeye başladı Oyun oynarken sabitlenmeyen kale direği başına düştü, çift görmeye başladı
Acun Ilıcalı’ya 2 milyar liralık müjde Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
16 Mayıs “Ulusal Erişilebilirlik Günü“ ilan edildi 16 Mayıs "Ulusal Erişilebilirlik Günü" ilan edildi
Bomba iddia Zinedine Zidane Fenerbahçe’ye geliyor Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
Hudutsuz Sevda dizisinde başrol veda etti Hudutsuz Sevda dizisinde başrol veda etti
İstanbul’daki zirve sürerken Trump’tan yeni açıklama: Putin ile en kısa sürede görüşeceğim İstanbul'daki zirve sürerken Trump'tan yeni açıklama: Putin ile en kısa sürede görüşeceğim
Kocasının kendisini aldattığı kadını cadde ortasında darbetti Kocasının kendisini aldattığı kadını cadde ortasında darbetti
Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi
Bakan Fidan ve ABD’li mevkidaşı arasında samimi sohbet Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet
Cenk Tosun Fenerbahçe defterini kapattı Cenk Tosun Fenerbahçe defterini kapattı
Devlet hastanesinin bahçesinde husumetlisini vurdu Devlet hastanesinin bahçesinde husumetlisini vurdu

10:15
Deprem ile yüzleşen İstanbul’da Güngören Belediyesi’nden akıl almaz karar
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akıl almaz karar
10:02
Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
08:04
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
02:04
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti
İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
12:56
Simge Sağın’ın en zor günü Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor
12:45
Justin Bieber, Diddy mağdurlarından mı Menajeri iddialara yanıt verdi
Justin Bieber, Diddy mağdurlarından mı? Menajeri iddialara yanıt verdi
12:35
İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna’dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız
İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız
12:15
Çanakkale’de Boşanma Aşamasındaki Kadın Vurularak Öldürüldü
Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Vurularak Öldürüldü
12:12
Nedeni de belli Trendyol 1. Lig’de VAR kalkıyor
Nedeni de belli! Trendyol 1. Lig'de VAR kalkıyor
12:11
Körfez turu Trump’ın cebini doldurdu ABD’nin kazancı çok büyük
Körfez turu Trump'ın cebini doldurdu! ABD'nin kazancı çok büyük
11:56
’’Suudi Arabistan’da kalacak mısınız’’ sorusuna Fatih Terim’den net yanıt
''Suudi Arabistan'da kalacak mısınız?'' sorusuna Fatih Terim'den net yanıt
11:45
Diyarbakır’da Kürt Dil Bayramı’na özel şiirli kaldırımlar
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar
11:44
Zehra Güneş’in sarayı Her detayı ağızları açık bıraktı
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 10:35:44. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Akıllı Sulama Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.