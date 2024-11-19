Denizli'de Jeotermal Sera Üretimine Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Jeotermal Sera Üretimine Başladı

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Sarayköy'deki jeotermal tarım bölgesinde 7 serada domates üretimi başladı, yıllık 15 bin ton hedefleniyor.

19.11.2024 16:27
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Denizli Saraköy Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nde 7 sera parselinde üretim başladı

DENİZLİ - Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Türkiye'nin ilk jeotermal kaynaklı bölgesi olarak planlanan Sera Organize Tarım Bölgesi'nde yatırımlar devam ederken üretim de artıyor. 12 sera parseli ile 2 sanayi parselinin yer aldığı bölgede 7 serada domates üretiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yüksek teknolojinin kullanılacağı, kesintisiz üretim ve yüksek verimin hedeflendiği organize tarım bölgeleri kurmayı sürdürüyor. Denizli Sarayköy Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nde sebze-meyve üretimi artarak devam ediyor.

Denizli Sarayköy Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi Denizli Valiliği, Ticaret Borsası ve Ticaret Odası ortaklığında kuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığının günümüz fiyatlarıyla 200 milyon TL'lik kredi desteğiyle alt yapı inşaatları tamamlanan bölge 729 dekar alan üzerine kuruldu.

Toplam 12 sera parseli ve 2 sanayi parseli bulunan Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nde 7 sera parselinde domates üretimine başlandı. Diğer parsellerin tamamı ise yatırımcılara tahsis edildi. Bu alanlarda sera kurulum çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, jeotermal enerji ile yüksek teknolojinin kullanılacağı, kesintisiz üretim ve yüksek verimin hedeflendiği, çevreye uyumlu, yeterli büyüklükte ve güçlü altyapısı olan Denizli Sarayköy Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin sıfır atık ilkesine dayalı üretim yapacağını belirtti.

OTB'nin aynı zamanda sanayi bölümündeki tesislerde tarım ürünlerine değer kazandırarak ülke tarımına büyük katkı sağlayacağına dikkati çeken Yumaklı, bölgenin kurulduğunda Türkiye'nin ilk jeotermal ısıtmalı OTB'si olduğunu hatırlattı.

Yumaklı, yılda 15 bin ton sebze-meyve üretimi yapılması planlanan OTB'de yüzde 75'i kadın olmak üzere bin kişiye istihdam sağlanacağı bilgisini verdi. OTB 'nin tamamen faaliyete geçtiğinde ülke ekonomisine yılda 1 milyar TL katkı sağlayacağının altını çizen Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Güncel fiyatlarla 200 milyon TL'lik altyapı desteğiyle faaliyete geçen Denizli Sarayköy Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi, modern tarımsal üretim yöntemlerinin uygulandığı ve jeotermal enerjiyle ısıtılan seralarda, yüksek kalite ve verimlilikte yaş meyve sebze üreten bir tarım üssü olarak hizmet veriyor. Bu bölge, hem Denizli'nin hem de çevre illerin yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılamayı hedefleyerek, tarımsal arz güvenliğini güçlendirmekte ve yerel ekonomiye de önemli katkılar sağlamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 'üretimin ve üreticinin yüzyılında' şehirlerimizin ve ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayacak Organize Tarım Bölgelerine yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Güçlü ülkenin güçlü tarımdan geçtiği bilinciyle üreticilerimizin daima yanlarında olacağız. Bölgemiz başta Denizli olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olsun."

Denizli\'de Jeotermal Sera Üretimine Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Jeotermal Sera Üretimine Başladı - Son Dakika

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