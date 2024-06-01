Denizli\'de Tekstil Sektöründe Sürdürülebilir Sertifikalar Eğitimi Gerçekleştirildi

Ekonomi

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şubesi işbirliğinde "Tekstil Sektöründe Sürdürülebilir Sertifikalar" konulu eğitim gerçekleştirildi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tekstil sektöründe faaliyet gösteren sanayicilere ve firma personellerine yönelik önemli bir eğitime daha ev sahipliği yaptı. Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şubesi'nin 3'üncüsünü gerçekleştirdiği "Üyelerimizden Üyelerimize" etkinliği kapsamında Denizli OSB Müdürlüğü Konferans Salonunda Fuerte Consultancy Kurucusu, Başdanışman Mehmet Baba'nın sunumuyla "Tekstil Sektöründe Sürdürülebilir Sertifikalar" konulu eğitim gerçekleştirildi.

Sektör paydaşlarının, sanayicilerin ve tekstil firmalarında çalışan personellerin yoğun katılım gösterdiği eğitimde katılımcılara tekstil sektöründe sürdürülebilirliğin önemi, bu çerçevede yapılabilecek uygulamalar, sürdürülebilirlik açısından kazandırılması gereken sertifikalar ve bu sertifikaların faydaları konularında bilgiler verildi. Katılımcılar, interaktif şekilde gerçekleştirilen eğitimde, merak ettikleri soruları sorma imkanı buldu. - DENİZLİ