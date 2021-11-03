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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer

03.11.2021 18:00

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi. Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" sözlerini eleştiren Babacan, "O yanlış tezini, ısrarla, inatla, sisteme dayata dayata ülkenin ekonomisini berbat ediyorsunuz. Ben şimdi buradan kendisine enflasyonda faiz nasıl düşürülür söyleyeceğim. Enflasyon hukukla, adaletle düşer. Enflasyon temel hak ve özgürlüklerle düşer." ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay yüzde 2,39 artan enflasyon, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. "Bu sabah yine toplumca yoksullaşmamızın ilanı ile uyandık" diyen Babacan, "TÜİK'in yayınladığı rakamlara göre, tüketici fiyatlarındaki enflasyon yıllık yüzde 20'ye dayandı. Yine TÜİK'e göre, üretici fiyatlarındaki enflasyon ise yüzde 46'yı geçti. Bağımsız kuruluşların açıkladığı tüketici enflasyonu ise, yüzde 50 mertebesinde." ifadelerini kullandı.

"HAYAT PAHALILIĞI İNSANLARIN OMZUNA ÇÖKMÜŞ DURUMDA"

Açıklanan rakamların çok vahim olduğunu söyleyen Babacan, "Biz artık TÜİK'e rakamlara ayarlama enstitüsü diyoruz. Ancak mızrak çuvala sığmıyor. Makyajlanmış ramaklar dahi çok vahim. Markete, çarşıya, pazara gidince file dolmuyor. Temel gıda fiyatları, sebze-meyve fiyatları aldı başını gidiyor. TÜİK'e göre bilebaktığımızda son bir yılda patlıcana yüzde 67, domatese yüzde 62, bibere yüzde 51 zam geldiğini görüyoruz maalesef. Doğalgaz ve elektrik zamları artık her gün birbirleriyle yarışıyor. Hayat pahalılığının ağır yükü insanların omuzlarına çökmüş durumda. Aileler kara kara düşünüyor. Koskoca bir ülke survivor setine döndü. Üç kuruş parayla hayatta kalmaya çalışanların ülkesi olduk. Ülkemizin ekonomisini mahvettiler, berbat ettiler." açıklamasında bulundu.

"YAKIN TARİHİN EN YÜKSEK ÜRETİCİ ENFLASYONUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Yakın tarihin en yüksek üretici enflasyonuyla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Babacan, "2002 seçimlerinden bu yana tam 19 yıl geçmiş. Bugün geldiğimiz noktada üretici enflasyonu o dönemle karşılaştırıldığında, o dönemi dahi yüzde 13 üstünde. 19 yıl öncesinin enflasyonunun bile 13 puan üzerine çıkarmış durumda şu anda bugünkü iktidar. Yakın tarihin en yüksek üretici enflasyonuyla karşı karşıyayız. Bugünkü açıklanan rakamlar aynı zamanda sadece bugünkü yüksek enflasyonu haber vermiyor, üretici fiyatlarındaki artışın bir sene sonra tüketici fiyatlarına yansıyarak enflasyonun daha da artmaya devam edeceğini bize söylüyor." dedi.

"HÜKÜMET DÖVİZ KURUNDAKİ KONTROLÜ ELİNDEN KAÇIRDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yüklenen Babacan, "Sayın Erdoğan ne diyor? Son yıllarda ısrarla, inatla aynı şeyi tekrar edip duruyor.'Faiz sebep, enflasyon sonuç' diyor. Ben talimat verip de Merkez Bankası'nın faizini düşürtürsem enflasyon da düşecek' diyor. Şu son 2 aydır ne oldu? Merkez Bankası'nın faizi Cumhurbaşkanının talimatıyla 3 puan düşürüldü. Aynı dönemde hazinenin borçlanma faizleri yüzde 3 arttı. Dolar kuru 8.30'dan 9.70'e çıktı. Bu ülkede kur arttığında enflasyon artıyor, fiyatlar artıyor. Türkiye'deki enflasyonun anasürükleyicisi kur artışıdır. Bunu hiç kimse inkar edemez. Bu hükümet döviz kurundaki kontrolü artık elinden kaçırmıştır." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON HUKUKLA, ADALETLE DÜŞER"

Faiz ve enflasyon konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Babacan, "O yanlış tezini, ısrarla, inatla, sisteme dayata dayata ülkenin ekonomisini berbat ediyorsunuz, mahvediyorsunuz diyorum. Ben şimdi buradan kendisine enflasyonda faiz nasıl düşürülür söyleyeceğim. Enflasyon hukukla, adaletle düşer. Enflasyon temel hak ve özgürlüklerle düşer. Enflasyon şeffaflıkla düşer, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla düşer. Enflasyon gerçek bir demokrasiyle düşer. Enflasyon, dürüst ve ehil kadrolarişbaşına gelmesiyle düşer. Güven olmadan bu ülkede hiç bir şey olmaz." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer

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Son Dakika Ekonomi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer - Son Dakika
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