Devasa Kabaklar İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Devasa Kabaklar İlgi Odağı Oldu

Devasa Kabaklar İlgi Odağı Oldu

Sarıgöl'de bir çiftçi, 80 kg ağırlığında 8 dev kabak yetiştirerek komşularına dağıttı.

06.11.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arkadaşından aldığı tohumları yaz başında üzüm bağının kenarına eken bir çiftçi tanesi 80 kilogram gelen 8 devasa kabak yetiştirdi. İki kişiyle taşınan kabaklar ilgi odağı oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesinde oturan Mehmet Kahveci isimli üretici yaz arkadaşından aldığı tohumları yaz aylarının başında üzüm bağının kenarına dikti. Bol sulama yapılan bağda tanesi 80 kilogram gelen 8 adet devasa kabak yetişti. Kabakları toplayıp traktör sepetine iki kişinin yardımıyla anca taşındıklarını kaydeden Kahveci, kendine yetecek tohum aldıktan sonra kabakları komşu ve akrabalarına dağıttı.

Gelecek yıllar için kendine tohum aldığını ifade eden Mehmet Kahveci şunları söyledi: "Bir yerden birkaç adet kabak tohumu buldum. Üzüm bağımın içerisine bunların tohumlarından toprağa gömdüm. 8 adet olmaya başladı ve sulandıkça büyüdü. Böylesi büyük bir kabağı ilk kez yetiştirdim. Adının sonradan California bal kabağı olduğunu öğrendim. Komşulara ve eş ve dostlara dağıtım. İnşallah gelecek yıl yine yetiştireceğim." dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, 2020 yılında oda olarak uygulama tarlamızda yetiştirmek üzere California kabağının tohumundan getirdik. O yıl bir tanesi 60 kilogram geliyordu. Alemşahlı Mahallesi yayla olduğundan orada daha büyük olmuştur. Bol suyu seviyor. Bizim ürettiğimiz yıl oda olarak birçok çiftçimize beşer adet tohum dağıtık. Bu belki bizim dağıttığımız California bal kabağı tohumlarından olabilir." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Sarıgöl, Ekonomi, Güncel, manisa, Yaşam, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Devasa Kabaklar İlgi Odağı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:23 Ahmet Özer’in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi Ahmet Özer'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Donald Trump: ABD’nin 47. başkanıyım, bu benzeri görülmemiş bir zafer Donald Trump: ABD'nin 47. başkanıyım, bu benzeri görülmemiş bir zafer
09:17 Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
14:45 Dursun Özbek’ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri Dursun Özbek'ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri
14:39 Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı
14:38 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
14:36 ÖTV’siz araç sınırı belli oldu ÖTV'siz araç sınırı belli oldu
14:32 Alman ekibi Trendyol 1. Lig’in kalecisinin peşinde Alman ekibi Trendyol 1. Lig'in kalecisinin peşinde
14:28 Esenyurt’a kayyum olarak gelen Can Aksoy’a ilk resmi ziyareti Vali Davut Gül yaptı Esenyurt'a kayyum olarak gelen Can Aksoy'a ilk resmi ziyareti Vali Davut Gül yaptı
14:18 Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor
14:16 Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş Hisseler işleme kapatıldı Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş! Hisseler işleme kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 10:48:01. #1.11#
SON DAKİKA: Devasa Kabaklar İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.