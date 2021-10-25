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Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor - Son Dakika

Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor

25.10.2021 15:50

Elazığ'da küçük bir dükkanda toner kartuş imalatı yapan Aytaç Tekin, devletten aldığı 175 bin liralık destek ile toner imalat merkezi kurdu. 12 kişiye istihdam sağlayan ve yerli toner üreten Tekin, 3 bin 200 lira ödenen ürünü 690 liraya vatandaşların kullanımına sunarak bu alanda dışa bağımlılığı düşürdü. Tekin aynı zamanda atık tonerleri toplayıp geri dönüşüme kazandırarak hem doğaya hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Elazığ merkezde küçük bir dükkanda toner kartuş imalatı yapan 3 çocuk babası Aytaç Tekin (40), KOSGEB'den aldığı 175 bin liralık hibe desteğiyle OSB'de toner imalat merkezi kurdu. Fabrikada üretime başlayan Tekin, 12 kişiye de istihdam sağladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istemiş olduğu standartlara uygun şekilde yerli toner üretimi yapan Tekin, aynı zamanda çöpe atılacak tonerleri topluyor. Toplanan atık tonerler burada yeniden işlemlerde geçirilerek kullanıma geri kazandırılıyor. Tekin bu şekilde hem doğaya hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yurt dışından 3 bin 200 liraya ithal edilen bir toner, Tekin'in üretim merkezinde yerli olarak 690 liraya kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

"GENELDE DIŞA BAĞIMLIYIZ"

Şehir merkezinde merdiven altı bir noktada toner kartuş imalatı ile uğraşırken KOSGEB'e proje sunduklarını belirten Aytaç Tekin, "Bu alanda imalat yapabileceğimiz konusunda projemizin olduğunu söyledik. Onların desteğiyle imalatımız büyüdü ve şu anda Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde bin 800 metrekarelik bir kapalı alanda toner kartuş imalatı yapıyoruz. Devlet Malzeme Ofisinin yerli üretici pozisyonundayız. Bu alanda ülkemizde çalışan fazla firma olmadığı için genelde dışa bağımlıyız. Genelde deniz aşırı ülkelerden ithal edilen ürünler biz bunların yerine yerli olarak ikame etmeye çalıştığımız yerli ürünlerle bu farkı kapatmaya çalışıyoruz. Yerli şartlarda imalat yapıyoruz. Tüm yazıcı, fotokopi makinaları için toner ve kartuş imalatı yapıyoruz. Aynı zamanda firmamız Türkiye'de ilk olarak ürettiği ürünleri tekrar geri kazanabiliyor" dedi.

"HEM ÜLKE EKONOMİSİNE HEM DE DOĞAYA KATKI SAĞLIYORUZ"

Doğaya ve çevreye saygılı bir şekilde imalat yapmaya çalıştıklarını dile getiren Tekin, "Ülkemizde toner ve kartuş atıkları tehlikeli atık sınıfında olduğu için bunların çöpe karışmaması gerekiyor. Firmamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istemiş olduğu standartlarda ve yeterlikteki bir firmadır. Yeterli bir şekilde toner kartuş atıklarını toplayarak Elazığ'daki tesisimizde bunları tekrar doğaya karışmadan ve ülke ekonomisine katkı kazandıracak şekilde yeniden kazanıyoruz. Bunları tekrar işlemlere ve burada bazı formülasyonlardan geçirdikten sonra tekrar kullanıcıların hizmetine sunuyoruz. Bu da hem ülke ekonomisine hem de doğaya katkı sağlıyor. Kullanıcılar, kendi yazıcılarına bir toner kartuş aldıktan sonra bunların belli bir ömrü var. Belli bir çıktı sayısından sonra bunların ömrü bitiyor ve bunlar evsel atıklarla beraber çöpe karışıyor. Bizim projemiz bu atıklarla beraber çöpe karışmaması noktasında. Bu kartuş atıklarını tekrara tesisimize getirerek yeniden değerlendiriyoruz ve kullanıma hazırlıyoruz. Burada yıpranan parçalar değiştiriliyor, bakım onarımı yapılacak parçaları tekrar bakımları yapılıyor. Üzerlerindeki elektronik kartlar yeniden programlanıyor. Test edildikten sonra kullanıcıların tekrar hizmetine sunuluyor. Bu vesileyle hem ülke ekonomisine hem de doğaya kazanım sağladığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

"DEVLETİN VE KOSGEB'İN DESTEĞİNİ ARAMIZDA HİSSETTİK"

Şu anda yan sanayi ürün ürettiklerini aktaran Tekin, "Türkiye şartlarında aynı ürünü yurt dışından getirmeye kalktığımız zaman 3 bin 200 liraya mal olan bir ürünü biz burada 690 liraya yaklaşık dörtte biri fiyatına kullanıcıların hizmetine sunabiliyoruz. Malum ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan ekonomik bir artış var. Bu anlamda biz yine çözümün yerli üretimde olacağı kanısındayız. Ürünlerin yerlilik oranını ne kadar artırabilirsek o kadar dövizin ülkemizde kalacağını ve yurt dışına paramızın gitmeyeceğini düşünüyoruz. Bütün çalışmalarımızı da bu anlamda planlıyoruz. İnşallah daha iyi üretimler daha iyi imalatlar yapacağız diye düşünüyorum. Biz bu işletmemize KOSGEB'den 175 bin liralık hibe alarak başladık. Şu anda yine KOSGEB'in özellikle ilgilendiği toner ve kartuşların geri kazanımı ve karbon salınımları ve doğaya olan etkisini azaltmak üzere yeni projeler geliştiriyoruz. KOSGEB'den aldığımız destekle işletmemizi kurduk ve daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Bu her anlamda devletin ve KOSGEB'in desteğini arkamızda hissettik. Şu anda kadromuz 12 kişi mütevazi bir kadroyla devam ediyoruz.

Elimizdeki işleri şu anda siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bazen ek mesai yapmamız gerekiyor. Kadromuz büyüdükçe bizim de iş hacmimiz ve işlem hacmimiz büyüyor. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Firmamız tüm Türkiye'ye hizmet veriyor Elazığ'da. Türkiye'deki birçok kurumlarla çalışıyoruz. Devlet Malzeme Ofisi üzerinden birçok kuruma hizmet veriyoruz. Aynı zaman da firmamız yeni ürün üretirken, bitmiş ürünlerin atıklarını da tesisimize getirerek Elazığ'daki tesisimizde biz bunları tekrar yeniden kullanıma hazır hale getirebiliyoruz. Bunun çift yünlü olması hem yenisini satıyor olmamız hem de sattığımız ürünü tekrar geri kazanıyor olmamız bizim için büyük bir avantaj. Ülkemiz adına da çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ekonomik olarak paramız yurt dışına kaynağımız akmıyor. Bazı işleri Türkiye içinde çözdüğümüz için ayriyeten çok mutluyuz ve paramız ülkemizde kalıyor" şeklinde konuştu.

Devletten aldığı destekle fabrikatör oldu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor
Devletten aldığı destekle fabrikatör oldu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor
Devletten aldığı destekle fabrikatör oldu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor
Devletten aldığı destekle fabrikatör oldu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor
Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor
Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor
Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor
Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor
Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor
Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor

Togo Cumhuriyeti, İstihdam, Türkiye, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor - Son Dakika
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