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DHMİ: İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla 32,4 milyar avro havacılık sektörüne kazandırıldı - Son Dakika

DHMİ: İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla 32,4 milyar avro havacılık sektörüne kazandırıldı

08.01.2022 15:01
DHMİ: İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla 32,4 milyar avro havacılık sektörüne kazandırıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasıyla toplamda 32 milyar 399 milyon avronun havacılık sektörüne kazandırıldığını bildirdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasıyla toplamda 32 milyar 399 milyon avronun havacılık sektörüne kazandırıldığını bildirdi.

DHMİ'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın sözleri alıntılanarak yapılan haberin gerçek dışı olduğu belirtilerek, 16 Mayıs 1997'de ihale edilen yıllık 20 milyon yolcu kapasiteli Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminal Binası ve Katlı Otoparkı projesinin ilave tesisler dahil 397 milyon 793 bin 500 dolar yatırım maliyeti karşılığında, TAV Yatırım, Yapım ve İşletme AŞ tarafından 4 yıl 10 ay 15 gün süre ile işletilerek 2 Temmuz 2005'te kuruluşa devredildiği anımsatıldı.

3 yıl 8 ay 20 gün olan mevcut işletme süresinin, 500 milyon dolar bedel karşılığında 20 yıl uzatılması doğrultusunda Yüksek Planlama Kuruluna yapılan herhangi bir teklifin söz konusu olmadığına dikkat çekilen açıklamada, Atatürk Havalimanı'nda yap-işlet-devret modeliyle yapımı ve işletimi gerçekleştirilen Dış Hatlar Terminal Binası ve Katlı Otopark ile İç Hatlar Terminal Binası ve Genel Havacılık Terminali'nin, yapılan ihale çerçevesinde 3 Temmuz 2005 itibarıyla TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ'ye 15,5 yıl süreyle KDV dahil 3 milyon 740 bin dolar bedel karşılığında kiralanmak suretiyle işletme hakkının devredildiği bildirildi.

Açıklamada, yıllık 45 milyon yolcu kapasiteli İç ve Dış Hatlar Terminal Binası'nın işletim süresinin, İstanbul Havalimanı'nın 7 Nisan 2019'da tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle ticari yolcu taşımacılığına kapatıldığı, bu nedenle Atatürk Havalimanı'na ait kira sözleşmesinin bu tarihten geçerli olmak üzere sonlandırıldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Havalimanı'nın hizmete açılmasıyla 10 milyar 247 milyon avro yatırım bedeli ve işletme süresince İdareye ödenecek 22 milyar 152 milyon avro + KDV kira bedeliyle toplamda 32 milyar 399 milyon avro havacılık sektörümüze kazandırılmıştır. Böylelikle Atatürk Havalimanı'nda yıllık 165 milyon 55 bin 383 dolar olarak verilen imtiyaz, yatırım bedeli yanında yıllık kira 1 milyar 45 milyon avroya çıkarılmak suretiyle devletimizin elde ettiği kar sadece kirada yaklaşık 7 katına çıkmıştır."

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Mustafa Kemal Atatürk, Milletvekili, Erhan Usta, İYİ Parti, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DHMİ: İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla 32,4 milyar avro havacılık sektörüne kazandırıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: DHMİ: İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla 32,4 milyar avro havacılık sektörüne kazandırıldı - Son Dakika
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