Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımı nedeniyle 1,49 milyar liralık yatırımı gerçekleştiremedi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımı nedeniyle 1,49 milyar liralık yatırımı gerçekleştiremedi

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımı nedeniyle 1,49 milyar liralık yatırımı gerçekleştiremediklerini belirtti. Arvas, kaçak elektrik kullanımının ana şebekenin sağlıklı çalışmasını engellediğini ve yatırım projelerinin engellenmesine sebep olduğunu ifade etti. Şanlıurfa için planlanan yatırımların devam ettiğini ve gelecek 2 yıl için 8 milyar 563 milyon lira yatırım planlandığını açıkladı.

03.07.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımı nedeniyle 1,49 milyar liralık yatırımı gerçekleştiremediklerini belirtti.

Arvas, yaptığı yazılı açıklamada, ?Şanlıurfa'nın elektrik kesintilerinin sık sık gündeme getirildiğini ifade etti.

Kayıt dışı elektrik tüketimiyle mücadele ettiklerini vurgulayan Arvas, özellikle kırsal ve tarımsal sulama alanlarında öngörülemeyen kaçak elektrik kullanımıyla karşılaştıklarını aktardı.

Kaçak elektrik kullanımının ana şebekenin sağlıklı çalışmasını da engellediğini belirten Arvas, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'ya yönelik yatırım çalışmalarımız zaman zaman kayıt dışı elektrik kullanımıyla engelleniyor. 2018 ile 2023 yılları arasında 1,49 milyar lira tutarındaki 148 projemiz engellemeler yüzünden gerçekleşemedi. Şanlıurfa'ya iyileştirme ve geliştirmeler kapsamında ciddi bütçeler ayırdık ancak bu yatırım bütçelerimiz çoğu zaman kaçak elektrik tüketenler tarafından engelleniyor. Şanlıurfa'daki altyapı iyileştirme ve geliştirme çalışmalarımız yapılan müdahalelerle sıkça kesintilere uğradı. Ancak buna rağmen Dicle Elektrik olarak toplam bakım bütçemizin yüzde 33'lük bir kısmını Şanlıurfa ilimize ayırdık ve mümkün olan tüm iyileştirmeleri yapmaya çalıştık."

Engellenen yatırımlarla ilgili bilgi de veren Arvas, "Örneğin 28 milyon lira tutarındaki Akçakale F8 Büyüktaş enerji nakil hattı ve bina tesis yapımı 2020 yılından beri engellemeler sebebiyle yapılamıyor. Oysa bu proje ile Akçakale merkezi ile kırsal yerleşim ile tarımsal sulama tesislerini besleyecekti. Proje kapsamındaki 113 direkten 33'ü engellemeler yüzünden halen dikilemediğinden proje durmuş vaziyettedir. Yine 30 milyon maliyetli Eyyübiye ilçesi Kadıkendi ve Batıkent mahalleleri yeni kaynak fider ve dağıtım merkezi tesis yapımı var. 2023 yılında başlanan ve Devteşti bölgesindeki 30 bin abonenin yararlanacağı proje, dağıtım merkezi binası için belediyenin yer tahsisi yapmamasından dolayı hayata geçirilememektedir." ifadelerini kullandı.

Arvas, ihtiyaç duyulan okul, karakol ve borçsuz trafo kullanıcılarının olduğu bölgelere jeneratör desteği sağladıklarına da değinerek, jeneratör maliyetlerinin ise 90 milyon liraya ulaştığına dikkati çekti.

Şanlıurfa için yatırım planlamalarının sürdüğünü aktaran Arvas, gelecek 2 yıl için ise 8 milyar 563 milyon lira yatırımı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Dicle, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımı nedeniyle 1,49 milyar liralık yatırımı gerçekleştiremedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:29 Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi Ayşe Ateş yargılama sürecine isyan etti: Hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakmaları an meselesi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
15:07 Erdoğan, Putin ile görüştü Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD’nin hoşuna gitmeyecek Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek
15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
16:10 ’’Excalibur’’ olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu ''Excalibur'' olarak bilinen antik kılıç, 1.300 yıldır saplı olarak durduğu yerden gizemli bir şekilde kayboldu
16:09 Boşanır boşanmaz Nez’le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi
16:08 Skoruna kadar bildi Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu Skoruna kadar bildi! Fenomen köpeğin, Türkiye-Avusturya maçı tahmini de tuttu
15:37 Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı
15:11 Hülya Avşar’dan yeni havuz videosu geldi Bu sefer de çocuklarla dans etti Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti
15:03 Ne dese tersi çıktı Sergen Yalçın’ın tahmini yine tutmadı Ne dese tersi çıktı! Sergen Yalçın'ın tahmini yine tutmadı
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 17:45:30. #1.11#
SON DAKİKA: Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımı nedeniyle 1,49 milyar liralık yatırımı gerçekleştiremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement