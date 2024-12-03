Dış Borç Harcamaları Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Dış Borç Harcamaları Rekor Kırdı

Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerin 2023'te dış borç ödemeleri için 1,4 trilyon dolar harcadığını açıkladı.

03.12.2024 20:18
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Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerin 2023 yılında faiz maliyetlerinin son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla dış borçlarını ödemek için 1,4 trilyon dolar harcadığını bildirdi.

Banka, Uluslararası Borç Raporu'nu yayımladı.

Raporda, gelişmekte olan ülkelerin 2023 yılında faiz maliyetlerinin son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla dış borçlarını ödemek için 1,4 trilyon dolarlık rekor harcama yaptığı kaydedildi.

Faiz ödemelerinin neredeyse 3'te 1 artarak 406 milyar dolara ulaştığı belirtilen raporda, bunun sağlık, eğitim ve çevre gibi kritik alanlarda birçok ülkenin bütçesini sıkıştırdığı aktarıldı.

Raporda, en yoksul ve kırılgan ülkelerde mali baskının en şiddetli hissedildiği belirtilerek, bu ülkelerin 2023'te borçlarını ödemek için 96,2 milyar dolarlık rekor bir ödeme yaptığı kaydedildi.

Bu ülkeler için ana para ödemelerinin yaklaşık yüzde 8 azalarak 61,6 milyar dolara düştüğü belirtilen raporda, ancak faiz maliyetlerinin 2023'te tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 34,6 milyar dolara çıkarak 10 yıl önceki tutarın 4 katına ulaştığı aktarıldı.

Raporda, kredi koşulları sıkılaştıkça Dünya Bankası ve diğer çok taraflı kuruluşların en yoksul ekonomiler için "ana can simidi" haline geldiği ifade edildi.

Kovid-19 salgının tüm gelişmekte olan ülkelerin borç yükünü keskin bir şekilde artırdığı ve ardından küresel faiz oranlarındaki artışın birçok ülkenin yeniden ayağa kalkmasını zorlaştırdığı belirtilen raporda, 2023 yılı sonunda tüm düşük ve orta gelirli ülkelerin toplam dış borcunun 2020 yılına kıyasla yüzde 8 artarak 8,8 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Raporda, 2023 yılında yurt dışından borçlanmanın tüm gelişmekte olan ekonomiler için önemli ölçüde daha pahalı hale geldiği, resmi kreditörlerden alınan kredilerin faiz oranlarının 2 katına çıkarak yüzde 4'ün üzerine yükseldiği aktarıldı.

Özel kreditörler tarafından uygulanan oranların ise bir puandan fazla artarak yüzde 6'ya yükseldiği ve son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtilen raporda, küresel faiz oranlarının o zamandan beri düşmeye başladığı ancak Kovid-19'dan önceki yıllarda geçerli olan ortalamanın üzerinde kalmalarının beklendiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dünya Bankası, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dış Borç Harcamaları Rekor Kırdı - Son Dakika

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