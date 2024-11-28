Dış Ticaret Açığı 44,3 Milyar Dolar Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Dış Ticaret Açığı 44,3 Milyar Dolar Geriledi

Ticaret Bakanı Bolat, dış ticaret açığının 2023 Mayıs'a göre 2024 Ekim'de 44,3 milyar dolar düştüğünü açıkladı.

28.11.2024 14:19
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hükümetimizin ekonomi programının meyvelerini alıyoruz. Dış ticaret açığı, tepe noktası olan 2023 Mayıs ayına göre 2024 Ekim ayı itibarıyla tam 44,3 milyar dolar gerilemiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından dış ticaret verilerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Bolat, ekonomi programının meyvelerini almaya başladıklarını dile getirdi. Dış ticarette ve cari işlemlerdeki ümit verici olumlu gelişmelerin ekim ayında da devam ettiğini kaydeden Bolat, "Hükümetimizin ekonomi programının meyvelerini alıyoruz. Dış ticaret açığı, tepe noktası olan 2023 Mayıs ayına göre 2024 Ekim ayı itibarıyla tam 44,3 milyar dolar gerilemiştir. Dış ticaretteki iyileşmeler neticesinde ekim ayında da fazla vererek 5 aydır üst üste cari işlemler hesabında fazla vermiş olacağız" açıklamasında bulundu.

"Cari işlemler hesabındaki iyileşmeler sayesinde ülkemizin uluslararası yatırımcılar nazarında kredibilitesi artmakta"

Bakan Bolat, cari işlemler hesabındaki iyileşmeler sayesinde Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar nazarında kredibilitesinin arttığını dile getirerek, "İhracattaki artışlar ve ithalattaki düşüşler ile cari işlemler hesabındaki iyileşmeler bir yandan finansal istikrarı ve makroekonomik istikrarı güçlendirirken, diğer taraftan ekonomik büyümeye olumlu katkılar vermektedir. Cari işlemler hesabındaki iyileşmeler sayesinde ülkemizin uluslararası yatırımcılar nazarında kredibilitesi artmakta ve sermaye girişleri güçlenmektedir. Bu durum ise enflasyonun düşürülmesi sürecine ilave destek olmaktadır. Önümüzdeki dönemde malların ve hizmetlerin ihracatını artırmaya dönük kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve haksız ithalatı düşürmeye yönelik adımlarımız neticesinde cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme yolunda ilerliyoruz" dedi.

"İhracatımız yüzde 3,1 oranında artışla 23,5 milyar dolar olmuştur"

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde açıklanan dış ticaret verilerine değinen Bolat, "Ekim ayı dış ticaret verilerine göre ihracatımız yüzde 3,1 oranında artışla 23,5 milyar dolar olmuştur. Böylece cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşmiştir. Ekim ayında altın ve enerji hariç ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 oranında artışla 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı ilk 10 ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 oranında artarak 216,2 milyar dolar olmuştur. 2024 Ekim ayı itibari ile yıllıklandırılmış (son 12 aylık) ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 7,7 milyar dolar artarak 262,2 milyar dolara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

"İthalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 oranında düştü"

İthalat verilerine ilişkin ise Bakan Bolat, "2024 Ekim ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre sabit kalarak 29,4 milyar dolar olurken, yılın ilk 10 ayında ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 oranında düşerek 282 milyar dolar olmuştur. 2024 Ekim ayında yıllıklandırılmış (son 12 aylık) ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 27,1 milyar dolar azalarak, 340,1 milyar dolara gerilemiştir. Böylelikle yılın ilk 10 ayında dış ticaret açığı yüzde 30,1 azalışla 65,9 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,7 puan artışla yüzde 76,7'ye yükselmiştir" diye konuştu.

"Dış ticaret açığımız Ekim 2024 itibarıyla yıllıkta tam 44,3 milyar dolar gerilemiştir"

Dış ticaret açığının 2024 Ekim ayında tepe noktası olan 2023 Mayıs ayına göre gerilediği bilgilisini paylaşan Bolat, "Dış ticaret açığımız Ekim 2024 itibarıyla yıllıkta tam 44,3 milyar dolar gerilemiştir. Katma değerli ve inovasyon odaklı üretimle küresel ticaretteki rekabetçiliğimizi güçlendirirken, Ticaret Bakanlığı olarak destek mekanizmalarımız, ticari diplomasi faaliyetlerimiz ve yurt dışı temsilciliklerimiz ile sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerli üreticilerimizi, yerli sanayimizi haksız rekabete neden olan dampingli ve sübvansiyonlu veya artan ithalata karşı korumak için ticaret politikası önlem ve uygulamalarını etkin biçimde kullanmaya devam ediyoruz. Dünyada yerli üreticilerini ithalat kaynaklı zarar ve tehditlere karşı ticaret politikası savunma araçlarıyla en fazla koruyan ülkeler arasındayız" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dış Ticaret Açığı 44,3 Milyar Dolar Geriledi - Son Dakika

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