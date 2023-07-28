Dış ticaret açığı Haziran'da yüzde 37,3 azaldı - Son Dakika
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Dış ticaret açığı Haziran'da yüzde 37,3 azaldı

28.07.2023 10:51

2023 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre ihracat haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat %17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti.

6 AYLIK DÖNEMDE İHRACAT AZALDI, İTHALAT ARTTI

İhracat 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,9 azalarak 123 milyar 341 milyon dolar, ithalat %4,1 artarak 184 milyar 576 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET VERİLERİ

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Haziran ayında %10,4 azalarak 21 milyar 810 milyon dolardan, 19 milyar 547 milyon dolara geriledi.

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %10,9 azalarak 22 milyar 272 milyon dolardan, 19 milyar 846 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Haziran ayında 299 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %10,6 azalarak 39 milyar 393 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,5 oldu.

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DIŞ TİCARET AÇIĞI %37,3 AZALDI

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %37,3 azalarak 8 milyar 236 milyon dolardan, 5 milyar 160 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Haziran ayında %73,9 iken, 2023 Haziran ayında %80,2'ye yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 6 AYDA %18,7 ARTTI

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %18,7 artarak 51 milyar 577 milyon dolardan, 61 milyar 235 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Haziran döneminde %70,9 iken, 2023 yılının aynı döneminde %66,8'e geriledi.

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Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Dış ticaret açığı Haziran'da yüzde 37,3 azaldı - Son Dakika


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