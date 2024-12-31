Diyarbakır'da Yılbaşı Kadayıf Satışı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Yılbaşı Kadayıf Satışı Artıyor

Diyarbakır\'da Yılbaşı Kadayıf Satışı Artıyor

Diyarbakır'da burma kadayıf satışı 2024'te 800 ton civarında gerçekleşti, yılbaşı yoğunluğu devam ediyor.

31.12.2024 14:02
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Diyarbakır'da yılbaşı öncesi tescilli kadayıf satışı artarken, 2024 yılında yaklaşık 800 ton tüketildiği değerlendirildi.

Yılbaşına saatler kala evlerde ve mekanlarda da hazırlıklar devam ediyor. Diyarbakır'ın tescilli burma kadayıfı ise, bayramlarda olduğu gibi yılbaşında da tercih edilen gıdalar arasında geliyor.

İşletmeci Mehmet Altunbay, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, yoğunluklarının daha önceki yılbaşı günlerine göre biraz daha sakin geçtiğini, normal günlerden ise daha yoğun olduğunu söyledi.

Yılbaşında herkes evde olduğu için veya bir kutlama yaptıkları için normal günden daha çok satış yaptıklarını belirten Altunbay, "Fıstıklı, cevizli kadayıf ve baklava çeşitlerimiz daha çok tercih ediliyor. Bayramlarda olduğu gibi şehir dışından gelen siparişlerin sonuncularını dün gönderdik. Tüm Türkiye'nin ağzını Diyarbakır burma kadayıfıyla tatlandıracağız. Yeni yılında tatlı bir yıl olmasını diliyorum. Bizde 2024 yılında burma kadayıf satışı ortalama 70-80 ton civarı. Diyarbakır genelindeki kadayıfçılarla beraber ortalama 800 ton civarı burma kadayıf tüketildi" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Yılbaşı Kadayıf Satışı Artıyor - Son Dakika

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