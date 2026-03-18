Doğrulanmamış İlanlara İdari Yaptırım! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğrulanmamış İlanlara İdari Yaptırım!

18.03.2026 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, dolandırıcılığı önlemek için gayrimenkul ve taşıt ilanlarını takip ediyor.

Ticaret Bakanlığı, uygulamaya aldığı doğrulanmış ilan düzenlemesinin ardından sosyal medya platformlarından yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanlarını da takibe alırken, buna aykırı şekilde yayımlanan ilanlara ilişkin gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarında dolandırıcılık vakalarının önlenmesi, sahte ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilk aşamada internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildi.

İlan verilmesi için kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılması, tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu oldu. İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformları EİDS'e entegre edilerek bu platformlarda yayımlanan ilanlarda kimlik ve yetki doğrulamalarının zorunlu olarak yapılması sağlandı.

EİDS'den yapılan yetki doğrulaması uygulaması ile ilanlar, sadece taşınmaz veya taşıt sahibi, bu kişilerin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibince e-Devlet'ten yetkilendirilen belgeli emlak ve galeri işletmelerince verilebiliyor.

İdari yaptırım uygulanıyor

Söz konusu düzenleme, sosyal medya da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsıyor. Elektronik ortamdaki tüm taşınmaz ve taşıt ilanları, Bakanlıkça titizlikle takip ediliyor ve EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayımlanan ilanlar konusunda gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

Bu kapsamda, emlak ve galeri işletmelerinin, idari yaptırımlarla karşılaşmamak için sosyal medya hesaplarından yalnızca EİDS'e entegre olan bir ilan platformunda doğrulaması yapılmış ilanların linkini paylaşmasına izin veriliyor. İşletmelerin, bunun dışında ilan mahiyetinde herhangi bir paylaşım yapmaması önem taşıyor.

Tüketicilerin de gerçekte var olmayan taşınmaz ve taşıtların pazarlanması, bunların yetkisiz kişilerce pazarlanması ve kapora dolandırıcılığı gibi çeşitli vakalarla karşılaşmamak ve mağduriyetler yaşamamak için sosyal medyada yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğrulanmamış İlanlara İdari Yaptırım! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 11:43:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Doğrulanmamış İlanlara İdari Yaptırım! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.